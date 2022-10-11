ЦКБ «Рубин» разработал модернизированный проект дизель-электрических подводных лодок «Варшавянка»

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Дизель-электрические подводные лодки проекта 636 "Варшавянка" будут строиться по модернизированному проекту, разработанному ЦКБ "Рубин". Об этом рассказал заместитель гендиректора "Рубина" Андрей Баранов.

Специалисты ЦКБ провели усовершенствование проекта ДЭПЛ "Варшавянка", в рамках которого субмарина получила гидроакустическую буксируемую антенну, позволяющую слушать океан в задней полусфере. Данная антенна вместе с передней стандартной антенной позволяет расширить акустическую слышимость до 360 градусов. Также модернизация в очередной раз коснулась энергетической установки, какие работы проведены в этом направлении не раскрывается.

"Рубин" выполнил множество проработок, показывающих возможные направления совершенствования проекта – от оснащения гидроакустическими протяженными буксируемыми антеннами до очередной модернизации энергетической установки

- приводит РИА Новости слова Баранова.

Отмечается, что на подводные лодки проекта 636 "Варшавянка" сохраняется большой спрос, причем не только со стороны российского флота, но и иностранных заказчиков. Возможное оснащение субмарин данного проекта анаэробной (воздухонезависимой) энергетической установкой (ВНЭУ) только увеличит количество заказов. Понимают это и в ЦКБ "Рубин", занимающемся разработкой собственной ВНЭУ.

Как пояснил Баранов, "Рубин" создает анаэробную установку для неатомных подводных лодок на базе топливных элементов с получением водорода из дизельного топлива. На каком этапе находятся работы не сообщается. ВНЭУ позволяет неатомным подводным лодкам дольше находиться в подводном положении без всплытия для подзарядки.