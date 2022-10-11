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Интерфакс-АВН

СМИ: Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск

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А.Лукашенко
А.Лукашенко.
Источник изображения: militarynews.ru

Минск. 10 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Президенты России и Белоруссии договорились о развертывании совместной региональной группировки войск, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности в понедельник.

"В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Белорусский президент заявил, что договоренность была достигнута в ходе встречи один на один с президентом России в Санкт-Петербурге после неформального саммита СНГ.

"Основа - я всегда об этом говорил - этой группировки - армия, Вооруженные силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки", - сказал Лукашенко.

На том же совещании Лукашенко заявил о необходимости принятия новых мер для укрепления безопасности государства, добавив, что предупрежден о готовящемся нанесении удара по Белоруссии с территории Украины.

"Вчера уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины", - сказал он.

Слова главы государства приводит приближенный к пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

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Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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