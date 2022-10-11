Песков подтвердил договоренность Путина с Лукашенко о развертывании войск

Совместное развертывание группы войск России и Белоруссии прописано военной доктриной Союзного государства, договоренность об этом достигнута, заявил 10 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков обратил внимание на то, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко постоянно обсуждают различные формы взаимодействия.

Ранее в понедельник стало известно, что президенты Белоруссии и России договорились о развертывании совместной региональной группы войск. По словам Лукашенко, формирование данной группировки идет на протяжении последних двух дней.

В этот же день он заявил о том, что по территории республики готовился удар со стороны Украины. Лукашенко отметил, что страна готова дать отпор любому врагу.