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Этот российский танк деморализует украинцев

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Колонна танков Т-14 Армата
Колонна танков Т-14 Армата.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Майшев

MWM: появление Т-14 "Армата" ограничит возможности украинской армии

Т-14 "Армата" – российский танк, с которым не сможет справиться ни один соперник, пишет MWM. Вероятно, вскоре его задействуют в рамках спецоперации. Появление "Арматы" повлияет на моральный дух не только русских, но и украинцев, уверен автор статьи.

С самого начала русско-украинского конфликта в феврале постоянно звучал вопрос, почему на поле боя не видно лучших российских танков. Посыпались даже предположения о том, что они либо не готовы к эксплуатации, либо берегутся для противостояния более мощным танкам НАТО на других фронтах. Наиболее боеспособный вариант Т-90М, поступивший на вооружение в апреле 2020 года, впервые появился на Украине в апреле 2022 года после того, как другие классы понесли значительные потери. Минимум один Т-90М был уничтожен в бою, хотя его характеристики и живучесть значительно превосходят Т-72, Т-80 и более старые варианты Т-90 в составе российских бронетанковых войск. Второй Т-90М был потерян в сентябре, хотя и не под огнем противника, а в результате захвата украинскими войсками после отступления российских частей.

Как бы то ни было, это нанесло серьезный удар по программе: ее технологии будут пристально изучены НАТО и неизбежно раскрыты. Т-90М представляет собой второй по боеспособности класс российских танков, поэтому больше всего домыслов вызвало именно отсутствие Т-14 "Армата". Можно сказать, что этот танк находится в отдельной лиге: похвастаться аналогичными возможностями не может ни один зарубежный соперник. При этом проект столкнулся со значительными задержками из-за ряда проблем в российском оборонном секторе.

Сообщается, что 8 октября одиночный Т-14 был замечен возле станицы Мидгинская (Так в оригинале. – Прим. ИноСМИ.) под Луганском — на территории бывшей самопровозглашенной Народной Республики, недавно вошедшей в состав Российской Федерации. Развертывание танка происходит на фоне частичной мобилизации в России и ускоренного ввода в строй большего числа Т-90. Хотя даже более старые российские танки (например, Т-72Б3) обладают значительными преимуществами перед бронетанковыми частями Украины 1970-х годов, крайне высокая живучесть Т-14, мощные датчики и гораздо более высокая мобильность сделают его мощной силой на поле боя — пусть даже в ограниченном количестве.

Причем это особенно верно, если он будет использоваться в качестве командирской машины для других бронетанковых подразделений, как ранее и предполагал целый ряд аналитиков. В этом случае его высокая ситуационная осведомленность и системы активной защиты могут использоваться для поддержки крупных частей Т-90 или Т-72. Психологический эффект от участия танка на поле боя может оказать значительный эффект на моральный дух как союзников, так и противника — вплоть до поворотного момента в военных действиях после нескольких недель потерь.

Хотя ключевыми атрибутами в потенциальном столкновении Т-14 с НАТО считаются бронебойные снаряды со стабилизатором и отделяющимся поддоном "Вакуум-1" и способность выдерживать попадания любого из известных танковых снарядов противника, у Украины современных танков нет, а значит, на передний край выходят другие качества. Лобовая броня "Арматы" толщиной свыше 900 мм в сочетании с динамической защитой "Малахит" и системой активной защитой "Афганит" обеспечит более высокую живучесть против ручных противотанковых ракет "Джавелин" (Javelin) — на которые, как сообщалось, пришлись основные потери российской бронетехники с начала конфликта. Благодаря значительным поставкам из США украинский арсенал "Джавелинов" считается вторым по величине в мире, если не крупнейшим, при этом ракеты представляют собой асимметричное оружие, компенсирующее слабость собственных танков. При этом Т-14 имеет отдельную капсулу для экипажа и обеспечивает гораздо бóльшую живучесть, оптимально подходя для выполнения командных функций.

Учитывая, что Украина опирается на крупные пехотные соединения, в несколько раз превосходящие по численности российский контингент, ожидается, что важнее "Вакуума-1" окажутся передовые противопехотные возможности Т-14 с использованием осколочно-пучковых снарядов "Тельник". В отличие от Т-72 и Т-90, чья скорость заднего хода, по сообщениям, составляет всего порядка 4 км/ч, из-за чего экипажам при отходе приходится либо покидать машины, либо обнажать слабую заднюю броню, Т-14 может двигаться со скоростью 75-80 км/ч как вперед, так и назад — что существенно снижает шанс вывода из строя или захвата танка противником.

При том, что способность России построить значительное количество Т-14 для решающего участия на украинском театре остается под вопросом, заполучить экземпляр для изучения в случае расширенного присутствия станет приоритетом для украинских сил и их союзников по НАТО — как это уже произошло с Т-90М. При этом ожидается, что самой программе Т-14 будет уделяться значительно больше внимания как из-за роста напряженности с НАТО, так и из-за того, что соседняя Польша приобрела южнокорейские танки К2, превосходящие по своей эффективности все имеющиеся на вооружении машины западного блока.

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Т-80
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