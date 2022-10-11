Боррель: военная помощь Киеву "уже на подходе"

Глава дипломатии Евросюза Жозеп Боррель на фоне нового обострения ситуации на Украине заявил, что "дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже на подходе".

СМИ Украины начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области. Кроме того, под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. А в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Президент Украины заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет по целям. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.

"Таким действиям нет места в XXI веке. Я осуждаю их самым решительным образом. Мы поддерживаем Украину. Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже на подходе", - написал Боррель в Twitter.

В ходе неформального саммита Евросоюза 7 октября в Праге европейские лидеры принципиально согласовали выделение Украине дополнительного финансирования на военную помощь. До настоящего момента ЕС профинансировал вооружение Украины уже на 2,5 миллиарда евро.

Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует перспективе и успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.