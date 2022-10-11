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РИА Новости

Корабли Северного флота завершили очередной поход в Арктику

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Учения Северного флота "Кумжа-2021" с участием крейсера "Пётр Великий"
Учения Северного флота "Кумжа-2021" с участием крейсера "Пётр Великий".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Корабли Северного флота вернулись в главную базу после похода в Арктику

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко",

большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Иван Грен", а также большой морской танкер "Сергей Осипов", принимавшие участие в арктическом походе, вернулись в Североморск, сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.

"Сегодня в главную базу Северного флота – Североморск прибыли большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Иван Грен", а также большой морской танкер "Сергей Осипов", принимавшие участие в очередном арктическом походе под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева", - сообщили на флоте.

Вернувшихся из похода приветствовал командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. Он поздравил моряков с успешным выполнением поставленных задач и отметил, что североморцы действовали в западной и в восточной частях российской Арктики, пройдя практически весь Северный морской путь от Баренцева до Восточно-Сибирского моря. Отличившимся военнослужащим был вручены награды и грамоты.

Арктический поход продолжался два месяца, за которые экипажи кораблей отработали оборону островов и материкового побережья от десанта вероятного противника. В самой северной точке Евразии на мысе Челюскин проведена высадку собственного десанта. Совместно с тактическими группами на арктических островах Котельный и Земля Александры проведены совместные учения по разгрому корабельных группировок противника.

Также североморцы провели антитеррористические учения на морской ледостойкой платформе "Приразломная", совершили заходы в порты полуострова Таймыр. Всего за время похода корабли прошли более 9 тыс морских миль по арктическим морям и Енисею.

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Проекты
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Арктика
БДК 775
Военные учения
пр. 1155
СФ
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