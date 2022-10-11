Минобороны показало уничтожение из "Корнетов" колонны бронетехники ВСУ

Минобороны России показало видео поражения бойцами ВДВ из "Корнетов" бронетехники ВСУ

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Подразделения российских ВДВ остановили танковый прорыв, разгромив украинскую бронетехнику из противотанковых комплексов "Корнет", следует из видеоролика, опубликованного Минобороны.

На кадрах с беспилотника можно видеть уничтожение двух единиц украинской бронетехники в поле у лесополосы, а затем — пораженный танк Т-80БВ и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства.

"Происходил танковый прорыв. Я занял свою противотанковую позицию и с противотанковой установки "Корнет" поразил танк противника. Точное количество сказать не могу, но противника было достаточно на наше количество людей, но мы справились и остановили", — рассказал оператор ПТУР по имени Евгений.

Как уточнили в Минобороны, российские военнослужащие обнаружили колонну украинской бронетехники с помощью беспилотника и нанесли по ней удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами. Всего они уничтожили шесть танков и более десяти единиц другой техники.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.