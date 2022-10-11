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РИА Новости

Минобороны показало уничтожение из "Корнетов" колонны бронетехники ВСУ

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Российский военнослужащий в зоне спецоперации производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса "Корнет"
Российский военнослужащий в зоне спецоперации производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса "Корнет".
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Антонюк

Минобороны России показало видео поражения бойцами ВДВ из "Корнетов" бронетехники ВСУ

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Подразделения российских ВДВ остановили танковый прорыв, разгромив украинскую бронетехнику из противотанковых комплексов "Корнет", следует из видеоролика, опубликованного Минобороны.

На кадрах с беспилотника можно видеть уничтожение двух единиц украинской бронетехники в поле у лесополосы, а затем — пораженный танк Т-80БВ и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства.



"Происходил танковый прорыв. Я занял свою противотанковую позицию и с противотанковой установки "Корнет" поразил танк противника. Точное количество сказать не могу, но противника было достаточно на наше количество людей, но мы справились и остановили", — рассказал оператор ПТУР по имени Евгений.

Как уточнили в Минобороны, российские военнослужащие обнаружили колонну украинской бронетехники с помощью беспилотника и нанесли по ней удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами. Всего они уничтожили шесть танков и более десяти единиц другой техники.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Kirpi
Т-80
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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1 комментарий
№1
11.10.2022 02:52
Расчеты бы "Корнета" на автомобили "Сармат-2", решив проблемы с тентом и отопителем, также водяным охлаждением мотора, залил ведро кипятка и заводится с полоборота  кривым стартером. Минометчики 82мм не обидятся предложению и еще многие кто.
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