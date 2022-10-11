Военные расходы Мексики в 2023 ф.г. составят 7,304 млрд. долл.

ЦАМТО, 10 октября. Секретариат национальной обороны (SEDENA) Мексики в 2023 финансовом году получит рекордный бюджет в размере 7,304 млрд. долл., включая финансирование Национальной гвардии.

Как сообщает Infodefensa.com, мексиканское правительство выделило SEDENA (Министерство обороны) в национальном бюджете 5,58 млрд. долл., что на 7,45% больше по сравнению с предыдущим годом. Еще 1,72 млрд. долл. предусмотрены для Национальной гвардии.

Статистика ЦАМТО по военным расходам Мексики: 2010 ф.г. – 5314 млн. долл. (в текущих ценах), 2011 ф.г. – 6250 млн. долл., 2012 ф.г. – 5215 млн. долл., 2013 ф.г. – 6186 млн. долл., 2014 ф.г. – 6860 млн. долл., 2015 ф.г. – 7400 млн. долл., 2016 ф.г. – 5860 млн. долл., 2017 ф.г. – 5630 млн. долл., 2018 ф.г. – 6608 млн. долл., 2019 ф.г. – 6366 млн. долл., 2020 ф.г. – 5600 млн. долл., 2021 ф.г. – 5800 млн. долл., 2022 ф.г. – 5200 млн. долл.