Путин потребовал от губернаторов контролировать ход частичной мобилизации

Все принятые решения по частичной мобилизации, включая социальные гарантии и выплаты военным, должны неукоснительно соблюдаться. Такое заявление в понедельник, 10 октября, сделал президент России Владимир Путин в ходе встречи в формате видеосвязи с главами российских регионов.

Глава государства поручил губернаторам держать под контролем вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации и поддержке семей мобилизованных.

«Все принятые здесь решения, включая социальные гарантии, выплаты, дополнительную поддержку из региональных бюджетов семьям солдат, сержантов и офицеров, которые несут службу, пополняют сейчас ряды Вооруженных сил России, должны неукоснительно выполняться», — подчеркнул Путин.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Российский лидер подчеркнул, что решение принято для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Новость дополняется