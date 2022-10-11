Легендарный МиГ-29 уже 45 лет в небе

6 октября 1977 года – первый полет МиГ-29

Российский многоцелевой истребитель четвертого поколения МиГ-29 впервые поднялся в небо 6 октября 1977 года. С того дня прошло 45 лет, но самолет по-прежнему стоит не только на вооружении ВКС РФ, но и в более чем 20 странах.

Более чем вдвое превосходит Су-27 по числу выпущенных единиц

6 октября 1977 года совершил свой первый полет истребитель МиГ-29, разработанный в СССР.

Это реактивный истребитель, созданный КБ "МиГ" в начале 1970-х годов и позиционируемый как истребитель четвертого поколения наравне с американскими F-14 Tomcat, F-15 Eagle и F/A-18 Hornet.

Хотя самолет производился только в СССР, в конце холодной войны он активно экспортировался в страны Восточной Европы, развивающиеся страны, а также в такие дружественные государства, как КНДР, Индия и Иран.

Поэтому общее количество произведенных самолетов составило более 1600 единиц, и в этом отношении он более чем в два раза опережает Су-27, которых было выпущено примерно 700.

После распада СССР в декабре 1991 года и обретения независимости входящими в него такими странами, как Белоруссия и Казахстан, МиГ-29 стали эксплуатировать примерно в 40 странах мира, а по состоянию на 2022 год они все еще находятся на вооружении в более чем 20 странах.

Однако поскольку на фронте требовались большая дальность и продолжительность полета, а также мощный радар для обнаружения целей на большом расстоянии, после окончания холодной войны МиГ-29 стал уступать по характеристикам вышедшему Су-27 и в результате отстал от него по объему экспорта.

Поэтому несмотря на то, что были разработаны МиГ-29М и МиГ-35, характеристики которых были значительно улучшены, ни одна страна, включая Россию, пока не приняла их на вооружение в большом количестве.

Комментарии японских читателей

Хоккёкусэй

В отличие от Су-27, который требовал определенного уровня условий обслуживания из-за больших размеров, МиГ-29, который изначально отлично зарекомендовал себя в локальных боевых действиях в качестве фронтового истребителя, может обслуживаться в плохих условиях.

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Когда Миг-29 только появился, о нем даже говорили, что с точки зрения элегантного внешнего вида он может посоперничать с F-15 и F-14. Подобных истребителей раньше в СССР не было. Он предназначался для фронтового использования, при этом воздухозаборники двигателя закрывались во время руления, а забор воздуха осуществлялся сверху. При этом Су-27 благодаря своей грузоподъемности и дальности полета обладал большими возможностями в качестве истребителя-бомбардировщика. А Миг-29 не хватало универсальности.

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В конце 1970-х годов он получил кодовое название Рам-Л, а его существование было подтверждено в 1984 году. МиГ-29 является уменьшенной и усовершенствованной версией Миг-25, а его дизайн сильно напоминает американские истребители F-15 и F-18 того же периода. Маневренность даже превышала показатели европейских и американских самолетов.

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Миг-29 соответствует F-16, Су-27 – F-15. Оперативные цели различны. С точки зрения маневренности Миг-29 превосходит Су-27. На новых модификациях установлена усовершенствованная бортовая электроника и вооружение.

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Я думал, что в XXI веке все будет зависеть от стелс-технологий и передовых средств воздушного боя, но это не так. Быстрая эволюция ракет "земля-воздух" сделала невозможным использование истребителей.

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У МиГ-29 легкий, компактный фюзеляж с мощными двигателями, поэтому он обладает высокой маневренностью. Кроме того, он был оснащен системой инфракрасного обнаружения, поэтому мог приближаться к самолетам противника с выключенным радаром и наносить ракетные удары.

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Миг-29 был успешной экспортной моделью, отличался высокой мобильностью, но низкий ресурс и долговечность двигателей РД-33 приводили к тому, что его обслуживание было дорогим. К тому же двигатели сильно дымили. Позднее конструкторы внесли незначительные изменения.

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Я думаю, что МиГ-29 и Су-27 созданы по образцу F-14 и F-16 соответственно. Кабина расположена вверху, а двигатели внизу. Базовая конфигурация такая же, как у F-14, за исключением изменяемых крыльев.

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Поскольку МиГ-29 был разработан для перехвата вражеских самолетов на линии фронта, ему не требуется дополнительное топливо, поэтому его сделали маленьким и маневренным. Как F-16. Глупо сравнивать его с Су-27, у которого другое предназначение.

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Изначально МиГ-29 предназначался для экспорта, а Су-27 для внутреннего пользования. Но за рубежом неожиданно приглянулся последний. Скорее всего, Су-27 принес большую прибыль России. Наверное, КБ "Микояна" не ожидало такого.