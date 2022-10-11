Законодатели США представят законопроект о приостановке продажи оружия Саудовской Аравии

ЦАМТО, 10 октября. Американские законодатели представят в сенате и палате представителей законопроект о приостановке продажи американского оружия Саудовской Аравии.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в статье сенатора-демократа от штата Коннектикут Ричарда Блюменталя и конгрессмена-демократа от штата Калифорния Ро Ханны в газете Politico.

"Мы предложим 11 октября двухпалатный законопроект в сенате и палате представителей США, который немедленно остановит все продажи американского оружия Саудовской Аравии", – говорится в статье.

Как отмечают авторы, сегодня Саудовская Аравия сильно зависит от помощи США в области обороны, покупая большую часть своих вооружений у США. Также они указывают, что королевство зависит от американских компаний в создании местной оборонной промышленности через крупные совместные предприятия.

"Учитывая ранний характер этих совместных предприятий, саудовцы мало что могут сделать для того, чтобы отреагировать на этот предлагаемый законопроект, кроме как вернуться за стол переговоров с США в духе доброй воли", – пишут авторы.

Свою инициативу они объяснили ответом на "сговор" Саудовской Аравии с Россией.

"Саудовская Аравия вступила в сговор с Россией, приняв решение сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в день на встрече ОПЕК+, тем самым повысив цену на газ в пользу России", – объясняют авторы законопроекта.