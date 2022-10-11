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ЦАМТО

PTDI поставила ВВС Малайзии второй переоборудованный самолет CN-235MSA

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Источник изображения: Фото: gbp.com.sg

ЦАМТО, 10 октября. Индонезийская PT Dirgantara Indonesia (PTDI) 7 октября передала ВВС Малайзии самолет CN-235, переоборудованный к конфигурации морского разведывательного самолета MSA (Maritime Surveillance Aircraft) при участии США.

Пилотируемый малазийским экипажем самолет с бортовым номером M44-05 вылетел с предприятия PTDI в международном аэропорту имени Хусейна Састранегара (Бандунг, Западная Ява) 7 октября в 10:40 по местному времени. Около 14:00 по малазийскому времени CN-235MSA совершил посадку на авиабазе Кучинг (Саравак) ВВС Малайзии.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2020 года стало известно о намерении ВС Малайзии переоборудовать два (позднее три) поставленных индонезийской компанией PT Dirgantara Indonesia (PTDI) CN-235-220M в версию морского патрульного самолета с оснащением боевыми системами, предоставленными США в рамках "Инициативы обеспечения безопасности на море в Юго-Восточной Азии" (Maritime Security Initiative – MSI). Сейчас на вооружении 1-й эскадрильи ВВС Малайзии состоят 7 самолетов CN-235 в транспортной и многоцелевой версиях. После завершения работ четыре самолета будут эксплуатироваться в транспортной версии, а три самолета – в разведывательной.

Первый самолет был отправлен для модернизации 2 сентября 2020 года, второй – 30 сентября 2020 года, третий – 22 марта 2021 года. Переоборудование первой машины началось сразу же в сентябре 2020 года после прибытия.

Переоборудование самолетов осуществляется PTDI как компанией-производителем при участии американских Science & Engineering Services International и Integrated Surveillance & Defense Inc (ISD).

Помимо выполнения программы продления срока службы (SLEP) на каждом из трех самолетов, PTDI оборудует их системой морской разведки Merlin компании ISD, в состав которой входят инфракрасная система переднего обзора (FLIR), морская РЛС, система автоматической идентификации и сопровождения, канал связи в пределах прямой видимости и рабочее место оператора.

Первый модернизированный самолет CN-235 MSA компания PTDI поставила ВВС Малайзии в июне 2022 года. Третий самолет в настоящее время находится на финальной стадии переоборудования и, как ожидается, будет доставлен заказчику к концу 2022 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Малайзия
США
Продукция
AW-101
CN-235
EH-101
Проекты
2020-й год
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