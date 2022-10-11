Словакия передала Украине еще две самоходные гаубицы "Зузана-2"

ЦАМТО, 10 октября. Словакия в рамках коммерческого контракта передала Украине 9 октября две самоходные гаубицы "Зузана-2", еще две таких гаубицы будут переданы Киеву в самое ближайшее время.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил в соцсетях глава словацкого минобороны Ярослав Надь.

"Украина 9 октября получила от нас две только что изготовленные самоходные гаубицы "Зузана-2". В данном случае речь идет о коммерческом контракте, в рамках которого мы летом уже передали (Киеву) четыре таких гаубицы из общего количества восемь экземпляров. Сейчас переданы еще две, а следующие две отправятся на Украину в самое ближайшее время", – написал министр.

Как напоминает агентство, на минувшей неделе братиславский телеканал ТА3 сообщал, что входящая в состав минобороны Словакии компания Konstrukta Defence должна изготовить для Украины еще 16 самоходных 155-мм гаубиц "Зузана-2". Их производство будут финансировать Дания, Германия и Норвегия, которые с этой целью выделили 92 млн. евро. Поставки гаубиц на Украину предполагаются со второй половины 2023 года.

"Зузана-2" – самоходная гаубица нового поколения на колесном шасси Tatra 8х8, оснащена 155-мм пушкой с максимальной дальностью стрельбы 41 км, экипаж состоит из четырех человек. Автоматическая система заряжания позволяет производить шесть выстрелов в минуту. На вооружении словацкой армии, согласно сообщениям местных СМИ, гаубица состоит с лета 2021 года, передает "РИА Новости".