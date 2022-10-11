Американский генерал заявил, что военные НАТО обучаются благодаря конфликту на Украине

Дэррил Уильямс добавил, что впечатлен тем, как украинские войска ведут боевые действия

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Армии США и НАТО благодаря помощи Киеву и в целом конфликту на Украине извлекают для себя уроки ведения боевых действий. Об этом заявил командующий армией США в Европе и Африке генерал Дэррил Уильямс в интервью изданию Defense News, опубликованном в воскресенье.

По его словам, с точки зрения Североатлантического альянса, все идет "хорошо" в вопросе помощи Украине.

"Возможно, еще слишком рано говорить о всех уроках, которые мы из этого извлекли. Армия США и армии НАТО - это обучающиеся организации. И, конечно, мы будем передавать эти уроки, которые извлекаем, дальше, но я думаю, что это еще преждевременно. Пока еще рано [делать выводы] для этой кампании", - отметил Уильямс.

Американский генерал также сказал, что впечатлен тем, как украинские войска ведут боевые действия.

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. США, государства ЕС и их союзники в ответ ввели в отношении России масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.