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РИА Новости

Командование ВМФ заинтересовалось концептом АПЛ будущего

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Новейшая подлодка "Арктур"
Новейшая подлодка "Арктур".
Источник изображения: © ЦКБ "Рубин"

Замглавы ЦКБ "Рубин" Баранов: командование ВМФ заинтересовалось концептом АПЛ "Арктур"

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. Командование ВМФ РФ заинтересовалось концептом атомной подводной лодки (АПЛ) будущего "Арктур", разработанным ЦКБ "Рубин", заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора ЦКБ по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов.

На выставке "Армия-2022" "Рубин" впервые представил модель - концепт атомной подводной лодки следующего поколения "Арктур", которая может появиться в составе ВМФ РФ во второй половине ХХI века. Концепт был выставлен на официальном стенде ВМФ РФ.

Сейчас на флот проступают новейшие атомные подлодки проектов 955 "Борей" (стратегические) и 885 "Ясень" (многоцелевые).

"Заинтересованно. Мы с флотом активно работаем над созданием лодок нового поколения", - сказал Баранов на вопрос, как командование ВМФ РФ отнеслось к концепту.

ЦКБ "Рубин" специализируется на проектировании подводных лодок и подводных необитаемых аппаратов. Большая часть подлодок в составе ВМФ России была спроектирована "Рубином", в частности стратегические атомные класса "Борей" и неатомные класса "Варшавянка" и "Лада".

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Проекты
955 Борей
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