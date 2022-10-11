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РИА Новости

Рынок кибербезопасности в России начнет консолидироваться, заявил эксперт

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Офис компании Group-IB
Офис компании Group-IB.
Источник изображения: © AP Photo / Pavel Golovkin

Галайко: рынок кибербезопасности в России будет консолидироваться для замены импорта

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российский рынок кибербезопасности будет консолидироваться вокруг крупных отечественных игроков для совместной замены продуктов компаний, ушедших из страны, заявил РИА Новости директор по стратегическому и инвестиционному развитию "РТК-Солар" Ярослав Галайко.

В марте о приостановке своей деятельности в России сообщили разработчики антивирусных программ Avast и Norton. По данным "РТК-Солар", 84% заказчиков из РФ в 2023 году планируют заменить определенные западные решения российскими средства защиты.

"Сейчас наметился тренд на консолидацию рынка информационной безопасности вокруг крупных отечественных игроков. Причем он связан не с ослаблением других способов привлечения инвестиций, которые, безусловно, переживают спад – тенденция, в первую очередь, обусловлена уходом зарубежных поставщиков", - сказал Галайко.

По его словам, с уходом зарубежных поставщиков открылся ряд продуктовых ниш, в которых среди российских решений замены нет. "Заполнение этих ниш принесет огромный рост тем российским разработчикам, которые смогут в сжатые сроки представить решение, отвечающее сформировавшимся потребностям рынка. Учитывая то, что некоторые классы продуктов развивались силами зарубежных поставщиков десятилетиями, выпустить функционально равнозначное решение силами одного вендора зачастую невозможно", - уточнил эксперт.

По мнению Галайко, с этим связан интерес крупных компаний к стратегическим партнерствам, которые позволят обеим сторонам ускорить производство и увеличить рыночную долю. "В этом смысле венчурные инвестиции проигрывают инвестициям от стратегов - стратегические инвестиции от игрока отрасли дают в том числе усиление за счет опыта и экспертизы, стека готовых технологий и разработок, доступа к каналам продаж", - добавил он.

"Одна из перспективных ниш – класс систем сетевой безопасности NGFW. Согласно данным аналитиков "РТК-Солар", доля зарубежных поставщиков NGFW к началу 2022 года составляла 80%, и уже к 2025 году ожидается падение до 25%. При этом рынок сетевой безопасности по итогам 2021 года в денежном выражении занял существенную долю от общего рынка информационной безопасности", - добавил эксперт.

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