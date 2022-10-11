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ТАСС

Модуль "Мэнтянь" для космической станции КНР завершил заправку топливом на Хайнане

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Лабораторный модуль «Мэнтянь»
Лабораторный модуль «Мэнтянь».
Источник изображения: ©Leebrandoncremer, Wikimedia

Его запуск планируют на конец октября

ПЕКИН, 10 октября. /ТАСС/. Китайские специалисты космодрома Вэньчан на острове Хайнань завершили заправку топливом лабораторного модуля "Мэнтянь", который вскоре отправят на орбиту, где он состыкуется с космической станцией КНР. Об этом сообщило в понедельник Управление программы пилотируемых космических полетов Китая.

По его сведениям, с начала августа, когда "Мэнтянь" доставили в Вэньчан, на модуле успешно провели монтажные работы, он также прошел наземные тесты. В ближайшее время лаборатории предстоит комплексная проверка вместе с ракетой-носителем "Чанчжэн-5B", при помощи которой осуществят запуск.

Как уточнило управление, на стартовой площадке в соответствии с графиком ведут плановые работы перед отправкой "Мэнтянь" на орбиту.

"Мэнтянь" - второй научно-исследовательский модуль космической станции КНР. Его будут использовать преимущественно для микрогравитационных материаловедческих и гидрофизических проектов. Первую лабораторию "Вэньтянь", предназначенную прежде всего для биологических экспериментов, запустили 24 июля.

Ожидается, что запуск "Мэнтянь" состоится в конце октября.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. Ожидается, что орбитальный объект заработает в штатном режиме к концу года и, как обещают власти КНР, будет доступен для международных проектов. 

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Страны
Китай
Проекты
Чанчжэн
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