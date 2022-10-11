У России есть "лазерные" бомбы массой 1500 кг, способные уничтожать мосты

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Для применения с самолетов российской фронтовой авиации созданы корректируемые бомбы массой 1500 кг. Например, на сайте "Рособоронэкспорт" рассказывается об отечественной корректируемой авиационной бомбе с лазерной гиростабилизированной головкой самонаведения и фугасной боевой частью КАБ-1500ЛГ-Ф-Э.

Как сообщается, она предназначена для поражения неподвижных наземных и надводных целей типа железнодорожных и шоссейных мостов, военно-промышленных объектов и др.

Интересно, что ее можно применять одиночно или залпом с самолетов, как имеющих оборудование лазерного подсветка, так и с носителями, оснащенными простыми коллиматорными прицелами, при этом подсветка может осуществляться с земли.

Указывается, что масса непосредственно боевой части равняется 1170 кг, высота сброса 1000 - 8000 м. При этом скорость самолета может составлять от 550 до 1100 км.

Также в АО "Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение", кроме бомб с фугасной боевой частью созданы аналогичные средства поражения с боевой частью объемной детонации, а также с проникающей боевой частью.

Последние предназначены для поражения неподвижных малоразмерных особо прочных и заглубленных целей типа железо-бетонных укреплений усиленного типа, командных пунктов, складов оружия. Это оружие применяется с самолетов Су-35, Су-34, Су-24М и др.