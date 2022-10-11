СМИ: Украина получила от Словакии две самоходные гаубицы Zuzana 2

Их изготовила государственная оружейная компания Konstrukta-Defence, передает Словацкое радио

ПРАГА, 10 октября. /ТАСС/. Словацкая сторона передала Украине две самоходные гаубицы Zuzana 2. Об этом сообщило в воскресенье Словацкое радио со ссылкой на Министерство обороны Словакии.

"Украина получила две гаубицы Zuzana 2", - привело радио слова министра обороны республики Ярослава Надя.

Гаубицы были изготовлены словацкой государственной оружейной компанией Konstrukta-Defence на основе ранее заключенного коммерческого контракта на поставки этого вида артиллерии ВС Украины. Всего армия этой страны на текущий момент имеет на своем вооружении шесть таких орудий. Данный контракт предусматривает поставку еще двух гаубиц Zuzana 2.

Кроме того, Konstrukta-Defence дополнительно изготовит для ВС Украины 16 гаубиц Zuzana 2. Их производство совместно оплачивают Германия, Дания и Норвегия. Стоимость проекта составляет €92 млн. Соответствующий контракт был подписан 2 октября в Копенгагене министрами обороны Словакии и Дании.

Zuzana 2 - самоходное орудие калибра 155 мм, установленное на колесное шасси 8x8. Дальнобойность его стрельбы достигает 40 км. Zuzana 2 уже около одного года состоит на вооружении словацкой армии.