Этот российский "бронированный воин" не оставит Америке шансов

Новое поколение российской бронетехники "Курганец-25" отличается передовой защитой и универсальностью, сообщает Чжунго цзюньван. Благодаря необычной конструкции БМП адаптируется под любые условия. По мнению авторов статьи, Россия превзошла США в области военных исследований. "Курганец-25" — живое доказательство.

Россия всегда была державой, которая делала большой упор на исследования и разработку бронированной техники. Производимая ею серия боевых машин пехоты (БМП) когда-то находилась на передовом уровне в мире. В настоящее время у нее по-прежнему есть большой запас БМП, однако их технический уровень серьезно отстает. На этом фоне в стране начали разрабатывать новое поколение бронетехники — "Курганец-25". Какие преимущества эта модель имеет по сравнению с прошлой серией бронемашин? Каковы будут ее дальнейшие перспективы развития? Смогут ли ее полностью принять на вооружение?

Сверхмощные характеристики способствуют ускорению развития российской бронетехники

"Курганец-25" — это название 25-тонной универсальной средней гусеничной бронированной платформы производства Курганского машиностроительного завода. После увольнения главного инженера Сергея Ерофеева разработкой занялся Сергей Ушенин. Боевая машина пехоты (БМП) получила кодовое наименование "Объект 695" (Б-19), а бронетранспортер (БТР) — "Объект 693" (позже был присвоен индекс Б-10). Технический план был утвержден весной 2010 года, тогда же начали разработку. Первый прототип продемонстрировали в сентябре 2013 года. После доработок БМП была представлена на параде в Алабино в апреле 2015 года, а 9 мая обе модели "Курганца-25" приняли участие в Параде Победы на Красной площади и привлекли к себе невероятный интерес.

В "Курганце-25" особое внимание уделяется характеристикам защиты, модульности и универсальности, благодаря чему техника может трансформироваться во множество различных моделей, включая боевую машину пехоты, бронетранспортер и бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Так что по сравнению с другими платформами ее характеристики, несомненно, очень хороши.

Будучи новым поколением российской средней бронетехники, "Курганец-25" крупнее БМП, находящихся сейчас на вооружении: его длина 7,2 метра, ширина — четыре метра, высота 3,2 метра, а боевая масса составляет 25 тонн. "Курганец-25" обладает дизельным двигателем ЯМЗ-780 с мощностью 750 л.с. и автоматической коробкой передач. Он способен развивать максимальную скорость 80 км/ч, по пересеченной местности — 50 км/ч, а на плаву — 10 км/ч, скорость заднего хода составляет 20 км/ч, а запас хода — 700 километров.

Основной системой вооружения является необитаемый боевой модуль "Бумеранг-БМ", который оборудован 30-мм автоматической пушкой 2А42 с селективным боепитанием (боезапас: 160 бронебойных снарядов и 340 бронебойных гранат) и максимальной эффективной дальностью стрельбы в четыре километра. Левый борт 2А42 оснащен 7,62-мм пулеметом ПКТМ с боезапасом 2000 патронов и максимальной дальностью стрельбы один километр. На каждой стороне башни установлены сдвоенные пусковые установки ПТРК "Корнет". Они выпускают ракеты с лазерным наведением, максимальная дальность составляет восемь километров, глубина проникновения — 1200 миллиметров. Также возможно усилить ракеты термобарической боевой частью для поражения живых сил противника, скрывающихся в инженерных сооружениях и прочных зданиях.

По сравнению со старой серией самым большим изменением в "Курганце-25" является укрепление его брони и повышение защитных характеристик. Это видно по его массе. Базовая модель весит 25 тонн (при этом БМП-1 — всего 13,5 тонны, БМП-2 — 14,6 тонны, а БМП-3 — 18,5 тонны). Более того, на "Курганца-25" можно установить блоки композитной брони или динамической защиты в зависимости от угроз на поле боя. После комплектации набором дополнительной брони общая боевая масса платформы может достигать 35 тонн. Хотя по сравнению с новыми иностранными БМП, такими, как немецкая Puma, его защитные характеристики по-прежнему отстают, "Курганец-25" в целом сравнялся по массе и броневой защите с американской M2 Bradley или британской Warrior.

Помимо значительно усиленной пассивной защиты, боевая машина пехоты Курганец-25 также оснащена комплексом активной защиты "Афганит": это шесть квадратных дымовых гранатометов и лазерный комплекс, состоящий из трех лазерных/инфракрасных детекторов, артиллерийской башни и двух средств активной защиты, располагающихся на корпусе техники. Судя по размеру оборонительного боезапаса, эти два орудия активной защиты в состоянии отразить атаки реактивных гранатометов и противотанковых ракет. В настоящее время подобные технологии используются почти на всех передовых БМП.

Существенным недостатком российских бронемашин раннего поколения было слабое электронное оборудование. На БМП-1, БМП-2 и даже на ранних БМП-3 можно увидеть древнюю аппаратуру, например, "инфракрасные прожекторные фары". Однако на "Курганце-25" используются панорамный прицел наводчика и обзорная камера командира. У всех — инфракрасный тепловизор, лазерный дальномер и всепогодная боеспособность. Имеются датчики бокового ветра, опознавательные антенны, а также модуль системы глобального позиционирования ГЛОНАСС, вмонтированный в заднюю части башни. Эта система управления огнем обладает радиусом наблюдения до 3500 метров в ночное время и может автоматически отслеживать две цели сразу, открывая по ним огонь. После завершения атаки, инициированной наводчиком, артиллерийская система может автоматически перенастраиваться на цель, заданную командиром. Уровень информатизации системы значительно повысился.

По сравнению с установленными на БПМ-3 100-мм гладкоствольной пушкой низкого давления, 30-мм автоматической пушкой и тремя 7,62-мм пулеметами, атакующая часть "Курганца-25", состоящая из 30-мм автоматической пушки, 7,62-мм спаренного пулемета и четырех противотанковых ракетных комплексов "Корнет", кажется довольно "примитивной". Однако с разработкой передовых боеприпасов (начальная скорость новейшего подкалиберного бронебойного снаряда 3УБР-11 достигает 1200 м/ч, он может пробивать стальные листы толщиной 45 миллиметров с 2000 метров, а его мощность сравнима с европейскими аналогами) Россия сможет нарастить свои силы без существенной корректировки общей конструкции пушки 2А42. С усовершенствованием системы управления огнем и внедрением в будущем новых боеприпасов "Курганец-25" будет обладать как минимум такой же боевой силой, как и ее западные конкуренты.

В целом характеристики "Курганца-25" качественно выше, чем у БМП-3. В качестве перспективной многоцелевой средней гусеничной бронеплатформы в боевых операциях БМП и БТР передовой модели будут обязательно использоваться вместе и смогут компенсировать недостатки друг друга, благодаря чему в итоге достигнут эффекта "1+1 > 2". Серия "Курганец-25" отличается выдающимися параметрами, у нее большие перспективы, но российская сторона по-прежнему сталкивается с трудностями, препятствующими полноценному развертыванию этой техники.

Скрытый потенциал для развертывания в российских войсках

В XXI веке Россия сделала большой шаг вперед в ВПК и одну за другой выпустила новые технологии и разработки. В то же время она приступила к испытаниям оборудования на различных типах танков и добилась хороших результатов на поле боя. Модернизированные и переоборудованные боевые машины стали более приспособленными к усложнившимся условиям войны, а их боевые возможности также значительно расширились. Слава о новой технике, такой как основной боевой танк Т-14 на базе тяжелой универсальной гусеничной платформы "Армата", получивший прозвище "король сухопутных войск", и новая БМП "Курганец-25", прогремела по всему миру. С точки зрения технологий исследований и разработок военной техники Россия превзошла Соединенные Штаты и вновь вошла в список мировых лидеров.

Будучи уникальной универсальной платформой для средних гусеничных боевых машин, "Курганец-25" обладает примечательными тактико-техническими характеристиками и превосходными боевыми способностями. Например, в нем креативно реализована конструкция необитаемой башни: оснащение системой управления огнем помогает эффективно решить проблему снижения точности, вызванной усталостью наводчика из-за длительного ручного прицеливания и стрельбы, и обеспечить возможность нанесения меткого удара. В БМП встроен комплекс активной защиты для отражения локальных боевых атак и обеспечения собственной безопасности на поле боя.

Как упоминалось выше, по сравнению с традиционными боевыми машинами пехоты, "Курганец-25" может лучше адаптироваться к внезапным переменам на поле боя и удовлетворить потребности армии. У БМП широкие перспективы развития. Если Россия сможет принять "Курганца-25" на вооружение и сформировать активную группу для управления им, платформа непременно станет главной угрозой для противника и ключевым военным достижением Кремля, даст войскам ассиметричное преимущество.

Однако сейчас очень мало армейских "Курганцев-25" задействовано на боевых дежурствах, с крупномасштабным снабжением тяжелой техникой возникает две проблемы.

Во-первых, это политические и экономические санкции, введенные западными странами во главе с Соединенными Штатами, которые серьезно тормозят развитие российских военно-промышленных предприятий. Из-за постоянных всесторонних запретов и ограничений экономика Москвы находится под колоссальным давлением, политический суверенитет страны под ударом. Нехватка средств постепенно стала основным фактором, сдерживающим крупносерийное производство военной техники. Согласно статистике, с момента первого существенного сокращения инвестиций в военные предприятия в 2017 году доля оборонного бюджета в ВВП России держится в пределах 3% уже три года подряд. Из этой суммы только около 20% средств вкладывается в военную промышленность, это способно поддержать лишь базовое функционирование ОПК государства.

Во-вторых, структура научных кадров испытывает огромный дефицит — России не хватает талантов. В настоящее время большинство военных предприятий сталкивается с такими проблемами, как старение сотрудников и нехватка нового персонала. Большая часть работников, занятых в НИОКР и производстве ОПК, старше 55 лет. Вдобавок, все еще актуальна проблема "утечки мозгов". Значительная часть оборонного оборудования произведена в прошлом веке, степень автоматизации и информатизации недостаточно высока, а потому быстро наладить серийное производство нелегко. Ускорение набора научно-исследовательского персонала, обновление и повышение уровня промышленных установок является первоочередной задачей российского ОПК.

Вне всяческих сомнений, "Курганец-25" — это новая модель техники с очень привлекательной конструкцией и высокой комплексной мощью. Перспективы его применения невероятно широки. Хотя полноценное внедрение этой боевой машины пехоты требует огромных вливаний, Россия, скорее всего, продолжит вкладывать средства для полного развертывания платформы в целях гарантии должной обороноспособности страны.

Можно отметить, что новые боевые машины Москвы универсальны и обладают военным превосходством. Конструкция и уровень этой техники являются самыми передовыми в мире. Однако учитывая текущую экономическую ситуацию в России, очевидно, что вопросы с НИОКР и развитием нового оборудования по-прежнему актуальны. Западные санкции оказали существенное сдерживающее воздействие на разработку и применение последних БМП.

Авторы: Цзян Сяо (江逍), Лю Кайюй (刘凯予), Мэн Бо (孟波), Ли Говэнь (李国文)