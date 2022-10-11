Франция гарантирует, что русские не успеют отрезать ей все кабели

Le Figaro: Франция взяла под охрану подводные кабели из-за диверсий на "Северных потоках"

Несколько стран НАТО заявили, что намерены усилить контроль за подводными телекоммуникационными магистралями. В Елисейском дворце признали, что Франция вынуждена усилить бдительность после недавних событий в Балтийском море, пишет Le Figaro.

Недавние взрывы на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море вызывают реальную обеспокоенность европейских стран. Пока ведется расследование для установления причин взрывов и их виновников, несколько стран НАТО, включая Данию и Норвегию, заявили, что они собираются усилить наблюдение за подводными объектами. 3 октября, в эфире радио "Europe 1" говорили о том, что Франция уделяет особое внимание этому вопросу. Как стало известно, Эммануэль Макрон попросил у официальных лиц ВМФ и разведывательных служб провести проверку безопасности французских подводных кабелей.

В администрации французского президента подтвердили "Фигаро", что недавние взрывы в Балтийском море вынуждают Францию повысить общую бдительность, но не подтвердили информацию коллег. В комментарии министерства обороны относительно стратегии национальных ВМС по контролю над морскими глубинами от февраля 2022 года уже была выражена обеспокоенность по поводу уязвимости кабелей: "Злонамеренная, скоординированная и массированная атака на кабели связи или энергетические магистрали потенциально может иметь серьезные негативные последствия в плане непрерывности оказания услуг, она может даже привести к цифровой изоляции всей Франции или части ее территории".

Надо сказать, что эта угроза возникла задолго до диверсий на "Северном потоке". С момента своего появления в конце 90-х подводные кабели представляют собой серьезную стратегически уязвимую точку и, следовательно, являются источником беспокойства. В августе 2021 года российское океанографическое судно "Янтарь", имеющее на борту батискаф, способный погружаться на глубину до 6000 метров, проследовало по маршруту подводных кабелей, соединяющих Ирландию и США. Понадобилось время, чтобы французский флот заметил и отогнал "Янтарь".

Во всем мире около 450 кабелей пересекают морские глубины планеты на протяжении почти полутора миллионов километров. Они обеспечивают 99% межконтинентального обмена цифровыми данными, включая интернет и десятки миллиардов финансовых транзакций. Эти высокоскоростные оптические волокна защищены оболочкой из меди, стали и битума, в неглубокой части кабель закапывают в морское дно, когда глубина увеличивается до нескольких километров, кабель укладывается просто на дно. В общей сложности 51 кабель подключен к Франции: 27 — к материковой части и 24 — к заморским территориям. Но это не предел: прокладка шести новых кабелей запланирована на 2023-2024 годы.

Эти инфраструктуры являются собственностью частных компаний, а не государств. Например, те, что находятся во Франции, принадлежат Orange Marine, дочерней компании телекоммуникационной группы Orange, а также Alcatel Submarine Networks, принадлежащей группе Nokia. На международном уровне пять богатейших IT-компаний мира сейчас владеют почти 90% трансатлантических кабелей, тогда как несколько лет назад 50% находились в руках европейских операторов связи. "У европейцев больше нет средств для установления лидерства над „Гуглом“ или „Эппл“, особенно на таком конкурентном маршруте, как пространство между Европой и США", — отметил в феврале 2021 года в интервью "Фигаро" директор международных сетей Orange Жан-Люк Вюйемен.

Но подобное господство частных компаний не означает, что государство не имеет влияния над этими стратегическими инфраструктурами. "Государство должно играть свою роль, потому что именно оно разрешает или не разрешает прокладку кабеля на своей территории", — отметила Камилла Морель, научный сотрудник Института исследований стратегии и обороны (IESD). И если "управление потенциальными инцидентами осуществляется в режиме реального времени частными компаниями, то за контроль над кабелями в территориальных водах отвечает ВМФ", добавляет Камилла Морель.

Французский военно-морской флот фактически отвечает за защиту французского побережья в целом, а следовательно, и морских глубин. В этом контексте непрерывное наблюдение обеспечивается "кораблями, самолетами, семафорами и подводным прослушиванием", объяснил нам источник в ВМФ Франции. В случае тревоги, подозрения на атаку или диверсию его "подводные плавучие средства позволяют действовать на глубине", добавляет наш собеседник. Но эти случаи крайне редки.

Осознавая опасность, которая грозит кабелям и морским глубинам в целом, министерство обороны разработало в начале года важную стратегию по контролю над морским дном. "Безопасность подводных кабелей — постоянная забота государства", — заверяют в администрации президента. Но Франции необходимо наверстать значительное отставание. В настоящее время в вооруженных силах нашей страны есть всего два робота (ULISSE и DIOMEDE), которые могут опускаться на глубину ниже 2000 метров, при этом 75% морского дна находится на глубинах более 3000 метров.

Министерство планирует инвестировать в разработку новых роботов и подводных дронов, способных погружаться на глубину до 6000 метров, причем в качестве "года горизонта" берется 2030. Благодаря бортовым датчикам они позволят очень точно исследовать, обнаруживать, вести видеосъемку, фотографировать. Франция также хочет приобрести новые гидрографические суда "в течение нескольких лет", на которых будут установлены гидролокаторы, измерительные приборы, беспилотники и роботы. Там же разместятся лаборатории, системы управления и передачи данных.

Но это в будущем, а на данный момент стоит вопрос: стоит ли Франции беспокоиться о кабелях, которые особенно уязвимы, когда их прокладывают по дну? "Кабель — это не новое оборудование и его можно легко повредить, например, опуская якорь какого-нибудь корабля", — объясняет Камилла Морель. "Многие отключения связаны с авариями и происходят в результате подводного землетрясения или даже использования рыболовной сети". В таких случаях, когда невозможно контролировать каждый метр подводных кабелей, команды Orange Marine, находящиеся в постоянной готовности, могут быстро определить источник и локализовать его. "Датчики безопасности сразу обнаруживают повреждение или даже попытку кибершпионажа", — говорит специалист по подводной инфраструктуре.

Когда кабель серьезно поврежден, его немедленно заменяют другим при помощи резервной системы. "Нам повезло, что на материковой части Франции у нас есть довольно значительный хаб для Европы", — подчеркивает наш собеседник. Так что "пользователь даже не поймет, что существует проблема", — говорит Камилла Морель. Но ситуация выглядит по-иному для заморских территорий, которые часто связаны только с одним кабелем. "Недавно в Гайане произошло аварийное отключение, но телекоммуникационный поток был сразу перенаправлен на наземный кабель, проходящий через долину реки Амазонки", — объясняет наш источник.

На самом деле вероятность цифрового отключения очень мала. "Чтобы создать нам проблему, русским придется несколько кабелей вывести из эксплуатации одновременно", а это требует значительных материальных ресурсов, успокаивает Камиль Морель. Даже если такая ситуация возникнет, спутники и наземные сети могут взять на себя значительные потоки, хотя пропускная способность некоторых крупных провайдеров, таких как YouTube и Netflix, может снизиться. Если бы, например, были затронуты все трансатлантические кабели — что крайне маловероятно — можно было бы также использовать кабели, соединяющие Европу с Китаем.

Короче говоря, взрывы на газопроводе "Северный поток" вызывают беспокойство у европейских стран, но эти две ситуации трудно сравнивать: в отличие от транспортировки газа, для отключения электроэнергии потребуются одновременные крупномасштабные действия. И если Франция в настоящее время все еще не полностью оснащена соответствующими средствами контроля и реагирования, у операторов есть много вариантов на случай аварий.