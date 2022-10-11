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Этот советский истребитель летал на разведку через всю Европу

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Советский истребитель-перехватчик МиГ-25
Советский истребитель-перехватчик МиГ-25.
Источник изображения: © РИА Новости Скрынников

MWM: один вылет истребителя МиГ-25 на разведку разрушил миф о его "малой" дальности

Если скорость самолета МиГ-25 остается непревзойденной и сейчас, то дальность полета долгое время вызывала у западных специалистов вопросы, пишет MWM. Однако в 1975 году радары НАТО позволили определить и ее: не менее 1200 километров на сверхзвуковой скорости.

МиГ-25 (по классификации НАТО: Foxbat или "Летучая лисица"), один из самых знаковых истребителей-перехватчиков эпохи холодной войны, поступил на вооружение СССР в 1970 году. Он стал первым представителем нового поколения тяжелых боевых самолетов, которые летали намного выше и быстрее, и несли гораздо бóльшую полезную нагрузку, а также более мощные радары, чем их средние и легкие аналоги. Передовые возможности МиГ-25, продемонстрированные на нескольких театрах военных действий, подтолкнули США к дальнейшему совершенствованию технических характеристик следующего поколения — в первую очередь это касается истребителя F-15, который строился в основном для противодействия МиГам, хотя в их последнем бою в 1991 году "Летучая лисица" доказала свою способность нейтрализовать противника без потерь.

Но если скорость и потолок МиГ-25 остаются непревзойденными среди пилотируемых боевых самолетов и поныне, то его дальность долгое время вызывала у ряда западных источников вопросы. Так, британский журналист Билл Свитмен утверждал, что несмотря на свои размеры МиГ-25 имел боевой радиус действия всего порядка 250 км. Поскольку практически полная неуязвимость МиГ-25 для западного оружия в ряде конфликтов оказалась серьезным конфузом, специалисты с удовольствием ухватились за столь значительный конструктивный недостаток. Однако по оценкам, в ряде случаев самолет демонстрировал дальность полета на 500% бóльшую, чем утверждали его недоброжелатели.

Пожалуй, самый показательный пример случился в середине 1975 года, когда разведывательный МиГ-25РБ советских ВВС был переброшен с территории Польши для наблюдения за действиями НАТО. Самолет летел на высоте свыше 27 400 метров — оказавшись в космосе, вне пределов досягаемости западных истребителей — и на постоянной скорости 2,8 Маха достиг портов Северной Европы на Атлантическом океане. Считается, что именно они были его основными целями. Отслеживавшие самолет радары НАТО позволили заключить, что дальность МиГ-25 на постоянной сверхзвуковой скорости в 2,8 Маха составляет не менее 1 200 км.

А за три года до этого разведывательные варианты МиГ-25 раскрыли неспособность западных средств ПВО всерьез противостоять советскому истребителю, появившись в еще плотнее защищенном воздушном пространстве Израиля и над удерживаемым им Синайским полуостровом. Стандартная рабочая скорость МиГ-25 составляла 2,8 Мах, хотя он мог летать на 14% быстрее (до 3,2 Мах), что иногда и делал во избежание ракетных атак с близкого расстояния, но от этого сильно портились его двигатели и требовали ремонта. В 1980-х началась разработка усовершенствованного варианта МиГ-25, который мог бы поддерживать скорость 3,2 Мах в течение более долгого времени. Программа дошла до стадии усовершенствованных опытных образцов, однако была свернута в связи с тем, что советские военные сосредоточились на более новом и мощном перехватчике МиГ-31 и его преемниках МиГ-31М и МиГ-701.

Среди других показательных примеров дальности МиГ-25 — его первая боевая задача в 1971 году, когда "Летучие лисы" были развернуты на объектах в Египте для разведывательного облета Израиля и доказали свою эффективность. Уже в 1980-е МиГ-25 индийских ВВС залетали глубоко в воздушное пространство Пакистана, где также оставались практически неуязвимы и даже устраивали сверхзвуковые хлопки над Исламабадом, прекрасно зная, что пакистанские F-16 их не догонят. В том же десятилетии иракские МиГ-25 в варианте бомбардировщиков широко применялись для стратегических налетов на иранские города. Иранские истребители F-14 с ракетами большой дальности AIM-54 свели практически на нет возможности иракских бомбардировщиков Ту-16 и Ту-22, а ударные истребители Су-22 оставались весьма уязвимыми, однако МиГ-25 постоянно обходили иранскую оборону и атаковали самые защищенные цели.

Алжирские МиГ-25 также нередко пролетали мимо марокканских и испанских позиций в Средиземном море и у берегов Атлантики, и их неуязвимость стала ключевым фактором в решении Мадрида приобрести для противодействия им истребители F-18. Имей МиГ-25 действительно малую дальность, он оказался бы непригоден ни для защиты государств с обширной территорией вроде СССР или Алжира, ни на роль разведчика — а это резко противоречит его послужному списку и реальным боевым ситуациям. Последние МиГ-25 были выведены из состава ВВС России в 2013 году, а на смену им пришли еще более дальнобойные МиГ-31 (по классификации НАТО: Foxhound или "Лисогон"). По дальности полета они не имеют аналогов среди западных истребителей или перехватчиков.

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