Трамп обвинил США в начале конфликта на Украине

Трамп обвинил Соединенные Штаты в том, что они "практически заставили" Путина развязать военный конфликт с Украиной

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего американского лидера Джо Байдена. По его словам, риторика администрации спровоцировала начало спецоперации России на Украине, пишет Newsweek.

Эндрю Стэнтон (Andrew Stanton)

Бывший президент Дональд Трамп обвинил Соединенные Штаты в том, что они "практически заставили" Путина развязать военный конфликт с Украиной.

Бывший американский лидер резко раскритиковал то, как президент Джо Байден, который может вновь баллотироваться в 2024 году, выстраивает дипломатические отношения с Россией. Между тем критики обвиняют Трампа излишней благосклонности по отношению к Путину.

В ходе интервью для телеканала Real America's Voice, который с симпатией относится к Трампу, бывший президент раскритиковал администрацию Байдена. По его словам, риторика администрации, которая звучала в течение нескольких месяцев до начала российской спецоперации, стала одной из причин, по которым Путин принял решение о начале военного конфликта.

"Если подумать, они фактически его подначивали. Наша страна, наше так называемое руководство подначивало Путина. Вы же знаете, я говорил, что они практически заставили его действовать так, как они говорили. Их риторика была чрезвычайной глупостью".

В своем интервью Трамп заявил, что, если бы он был президентом, Россия не начала бы свою специальную операцию на Украине. Он также не привел никаких конкретных примеров того, как именно Соединенные Штаты "подначивали" Путина.

Кроме того, Трамп начал расхваливать свои рабочие отношения с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, когда ведущий Real America's Voice Уэйн Рут (Wayne Root) предположил, что Байден мог бы отправить Трампа в качестве посредника на переговоры по вопросу о мирном урегулировании конфликта.

"Я отлично ладил и с Зеленским, и с Путиным, – сказал Трамп. – Если вы помните, Зеленский очень хорошо себя повел, потому что, когда его спросили об Украине, об украинской мистификации – о том телефонном разговоре, – он посмотрел на них и сказал: “А что не так с телефонным разговором? Он [Трамп] не сделал ничего плохого”".

Уильям Померанц (William Pomeranz), директор Института Кеннана при Центре Вудро Вильсона, усомнился в обоснованности комментариев Трампа в интервью Newsweek. По его словам, Байден сказал, что Украине необходимо будет бороться с коррупцией, чтобы получить возможность вступить в Организацию Североатлантического договора (НАТО), но тот предлог, которым воспользовался Путин для начала военной спецоперации, не имел отношения к НАТО.

По словам Померанца, мы никогда не узнаем, начала бы Россия свою военную кампанию, если бы на президентских выборах 2020 года победил Трамп. Однако он добавил, что, с его точки зрения, Трамп не смог бы "выступить в защиту Украины".

"Если Трамп считает, что у него были такие великолепные отношения с Путиным, что он мог отговорить российского лидера от его спецоперации, то лично я так не думаю", – сказал Померанц.

Трамп сталкивается с критикой после его комментариев о конфликте России и Украины

Трамп сталкивается с критикой в ответ на несколько его комментариев о российско-украинском конфликте. За несколько дней до начала российской спецоперации Трамп заявил, что Путин – "гений", поскольку он стянул войска к границе Украины.

"Перед нами человек, который заявляет: “Я сделают значительную часть Украины независимой”. Он не произнес слова “независимый”, он не сказал, что “мы войдем на территорию и мы поможем восстановить мир”. Нужно признать, он поступил довольно разумно", – сказал Трамп в интервью Клею Трэвису (Clay Travis) и Баку Секстону (Buck Sexton) в феврале.

В марте он снова стал объектом критики после того, как он, по сути, призвал Путина обнародовать информацию о предполагаемых деловых махинациях Хантера Байдена в России в ходе интервью Real America's Voice, когда прозвучало обвинение в том, что компания Байдена получила 3,5 миллиона долларов от вдовы бывшего мэра Москвы.

"Она дала ему три с половиной миллиона долларов. Я считаю, что Путин должен знать, как на это нужно ответить. Я думаю, что он должен обнародовать информацию. Я считаю, что мы должны получить ответ", – сказал тогда Трамп.