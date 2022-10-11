«Эти ребята не отступят»

Бойцы Донецкой Республики не только отражают атаки противника, но и добиваются успехов на фронте

На северном и южном участках фронта в зоне проведения СВО в прошедшие недели не всё складывалось удачно. Используя тактику летучих отрядов, преимущество в численности, данные разведки и современные западные системы управления боем, украинские войска смогли перейти в контрнаступление. В то же время в Донецкой Народной Республике российские подразделения не только удерживают позиции, но и продвигаются вперед, освобождая один населенный пункт за другим. Об особенностях боев на этом направлении — в репортаже «Известий».

«Даже тела не забирают»

На участках фронта, где армия России не имела сплошной обороны, вооруженные формирования Украины (ВФУ) активно применяют легкую пехоту, действия которой ранее были недооценены. Противник, используя подвижные отряды на колесной бронетехнике, активно маневрирует, нащупывает слабые точки в обороне и пытается совершать быстрые прорывы. Сильные опорные пункты противник пробует подавлять с помощью тяжелой бронетехники, идущей во второй линии. Это позволяет украинским войскам сохранять темп продвижения и держать обороняющиеся силы в постоянном напряжении, чтобы они расходовали ресурсы на борьбу с прорвавшимися мобильными группами. Подобная тактика не только базируется на натовских наработках современного блицкрига — она была бы невозможна без широкого использования онлайн-систем управления войсками, начиная с самых низких уровней. На данный момент это принципиально новый уровень действий ВФУ, который ранее в ходе войны не наблюдался.

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Но в ДНР союзные войска не только смогли удержать линию фронта, но и добиваются успехов, проводя наступательные операции. Частично это связано с особенностями местности и сегодняшней линии боевого соприкосновения. На данном участке большая ее часть проходит по местам многолетних боев или вблизи них, а также по населенным пунктам. Ожесточенные бои идут за каждый окоп и каждый дом, поэтому ВФУ не могут реализовать сильные стороны своей нынешней тактики — для этого просто нет пространства.

Еще одну причину называют практически все солдаты и командиры на фронте в районе Донецка. Здесь ВФУ используют большое количество плохо обученных частей, бросая их в бой и не считаясь с потерями, используя как заслоны перед кадровыми частями.

— Мы уже в который раз уничтожаем личный состав на этой украинской позиции, они даже тела не забирают, просто каждый раз присылают новых, — описывает действия противника командир одного из батальонов армии ДНР «Саид».

— Они или вообще не понимают, куда идут, или просто самоубийцы, — комментирует другой офицер аналогичную ситуацию с подходом украинского личного состава на опорный пункт.

Третья причина успеха союзных войск на этом направлении кроется в том, что значительная часть солдат под Донецком — местные, многие воюют уже много лет.

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак Источник изображения: iz.ru

—Эти ребята не отступят, не побегут. Они не из таких, у них дом прямо за спиной, — рассказывает командир роты «Вульф».

Часть его позиций расположена на старой линии обороны, где у его подразделения есть серьезные подземные укрытия, видеонаблюдение и ходы сообщений. Другая часть — украинские позиции, захваченные весной, которые его солдаты развернули ВФУ в обратную сторону. Перед ними хорошо видна Авдеевка, а за спиной точно так же невооруженным взглядом можно увидеть Ясиноватую.

На каждой позиции — традиционно для донецких подразделений — живут окопные собаки, которые привыкли к стрельбе и жизни на передовой. Они хорошо чувствуют вибрации и могут среагировать на обстрел. Но главное, что ночью они немного компенсируют нехватку приборов ночного видения и могут предупредить о приближении противника в темноте.

«Воевать несложно»

На сегодняшний день ряд операций позволил донецким бойцам продвинуться под Авдеевкой: бои идут уже в застройке поселка Первомайский, взяты некоторые укрепрайоны противника в районе Донецкого аэропорта. На Артемовском направлении наконец-то окончательно освобожден поселок Зайцево. Он семь лет был разделен линией фронта на две части, став одним из символов героического сопротивления горловских ополченцев.

Кроме того, донецкие солдаты ожидают, что зимнюю кампанию встретят уже в составе армии России, с новыми бронетехникой, вооружением и приборами. И конечно, пополнением личного состава после семи месяцев тяжелых боев.

— Приезжайте, ребята, здесь есть кому научить вас всему. Воевать несложно, мы же научились этому, хотя были шахтерами, — шутит в обращении к российским мобилизованным комбат «Саид».

Фото: РИА Новости Источник изображения: iz.ru

По мнению ряда военных в ДНР, наступательные действия украинцев утратят активность и выдохнутся к началу осенней распутицы, поскольку основой современной бронетехники украинской армии стали западные колесные бронеавтомобили. Однако, пока погода будет позволять, стоит ожидать еще как минимум одной крупной попытки контрнаступления, считают здесь.

При этом чем хуже будут становиться погодные условия, тем сильнее будет проявляться преимущество российской армии, которая традиционно опирается на «гусеницы». Кроме того, активно идет и подготовка мобилизованных — ввод в бой резервов заметно изменит соотношение сил на всей линии фронта.

Дмитрий Астрахань