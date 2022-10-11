Держаться сильней: украинские атаки отбиты на всех направлениях

Союзные силы подготовились к обороне, что позволило дать достойный отпор противнику

Вооруженные силы России и подразделения народных республик Донбасса 8 и 9 октября вели оборонительные бои. Только на Николаево-Криворожском направлении за сутки было уничтожено более 300 украинских военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей. Эксперты отмечают: союзные силы хорошо подготовились к обороне и дали противнику достойный отпор. 8 октября в Минобороны сообщили, что командующим группировкой войск в районе проведения специальной военной операции назначен генерал Сергей Суровикин — участник нескольких войн и вооруженных конфликтов.

От Херсона до Купянска

В выходные дни киевским режимом была осуществлена попытка наступления одновременно на нескольких направлениях, сообщили в Минобороны РФ.

В частности, 9 октября в районе Купянска противник силами двух батальонов 14-й и 92-й механизированных бригад ВФУ, усиленных иностранными наемниками, предпринимал безуспешные попытки прорыва обороны российских войск в направлении Кисловки Харьковской области и Куземовки ЛНР.

— Все атаки противника отражены. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк и девять боевых бронированных машин, — рассказал в воскресенье 9 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Днем ранее на этом направлении противник силами двух усиленных батальонов предпринял попытки наступления в направлении населенных пунктов Першотравневое и Ягодное Харьковской области. Подразделениями российских войск все атаки ВФУ были отражены. Уничтожено более 100 военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты и четыре автомобиля. Кроме того, в результате ударов по резервам противника в Харьковской области уничтожено более 110 украинских военнослужащих 14-й механизированной бригады ВСУ и 19-го батальона теробороны.

Фото: ТАСС/Красильников Станислав Источник изображения: iz.ru

Кроме того, в результате огневого поражения выдвигавшихся резервов 92-й механизированной бригады ВФУ уничтожено около 60 украинских военнослужащих, два танка и три бронеавтомобиля.

В районах населенных пунктов Нововодяное, Кармазиновка и Макеевка Луганской народной республики обнаружены и огнем артиллерии уничтожены четыре украинские диверсионно-разведывательные группы. Ликвидировано 17 боевиков, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и один автомобиль.

В субботу 8 октября на Краснолиманском направлении в ходе очередной безуспешной попытки форсирования реки Жеребец силами двух усиленных рот ВФУ, уничтожено более 30 военнослужащих, три боевые машины пехоты и пять пикапов. На следующий день ВФУ не предпринимали активных наступательных действий, ведя разведку переднего края обороны российских войск.

На Луганском направлении также были отбиты атаки противника. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, семь боевых бронированных машин и 11 автомобилей.

На Запорожском направлении подразделениями российских войск в воскресенье были отражены неоднократные атаки ВФУ. Уничтожено около 100 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей. Кроме того, нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников «Иностранный легион» и бригады спецназначения «Барс» МВД Украины. 8 октября было ликвидировано более 160 боевиков.

Ударами ВКС России по пунктам временной дислокации 17-й танковой и 92-й механизированной бригад ВФУ уничтожено более 100 военнослужащих и 12 единиц военной техники.

На Южно-Донецком направлении отражена попытка контратаки подразделений 115-й механизированной бригады ВФУ и 1-й бригады президента Украины. Ликвидировано более 90 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

На Николаево-Криворожском направлении 8 октября противник попытался вести наступление силами трех батальонных тактических групп, танкового батальона и батальона нацгвардии, прибывшего с Западной Украины. Все атаки были отбиты. Уничтожено более 240 военнослужащих, 12 танков, 14 боевых бронированных машин, восемь единиц автомобильной техники и четыре артиллерийских орудия. На следующий день, в результате понесенных потерь в живой силе и технике противник не предпринимал масштабных наступательных действий. По уточненным данным, безвозвратные потери личного состава 96-го и 98-го батальонов 60-й пехотной бригады и 128-й горно-штурмовой бригады ВФУ превысили 30 %.

В результате сосредоточенных ударов российской артиллерии по выдвигавшейся колонне 128-й горно-штурмовой бригады ВФУ сорвана попытка сосредоточения войск противника. Также нанесено поражение пяти колоннам, живой силе, военной технике и артиллерии украинских формирований на огневых позициях в районах населенных пунктов Червоное, Нововоскресенское и Петропавловка Херсонской области. Потери противника на этом направлении составили более 80 военнослужащих убитыми, два танка, польская САУ «Краб», 22 боевые бронированные машины, четыре автомобиля и семь БМП.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын Источник изображения: iz.ru

На Андреевском направлении российскими войсками отражены атаки двух мотопехотных рот ВФУ. Уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля.

В результате высокоточного удара ВКС России уничтожен склад боеприпасов 61-й пехотной бригады в Николаевской области, на котором хранилось более 200 ракет к РСЗО HIMARS и «Ураган».

9 октября потери противника на Николаево-Криворожском направлении составили свыше 200 военнослужащих, три танка, 41 боевая бронированная машина, три орудия и семь автомобилей.

В воздухе и на земле

На выходных российские войска продолжали интенсивные удары по военной инфраструктуре Украины.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили восемь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, пункты управления 14-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВФУ и 9-го полка нацгвардии Украины, 101 артиллерийское подразделение на огневых позициях, 337 районов сосредоточения, две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-37), 337 районов сосредоточения войск и узел связи украинской группировки войск в Харьковской области.

В воздушном бою истребительной авиацией ВКС России был сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Чапаевки Запорожской области, а также Су-24 в районе Доброго Николаевской области и ударный вертолет Ми-24 в районе Миролюбовки Херсонской области.

Войска ПВО за двое суток сбили 18 беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар-ТБ2», 25 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Иловайска в ДНР, Новой Каховки, Никольского и Каховской ГЭС, баллистическую ракету «Точка-У» в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области и пять снарядов РСЗО «Ураган» и «Ольха» в районе Ольховатки Харьковской области и города Донецк.

Байрактар-ТБ2 Источник изображения: Фото: REUTERS/Aziz Karimov

Киевский режим продолжает провокации на Запорожской АЭС, отметили в Минобороны. В субботу украинская артиллерия выпустила 15 ракет РСЗО «Град» по Энергодару и прилегающей к атомной станции территории. От попадания снарядов в район промышленной зоны, вышла из строя линия электропередачи, обеспечивающая нужды станции и электроснабжение Энергодара. Огневые средства противника были подавлены ответным огнем. Для обеспечения работы Запорожской АЭС задействованы резервные дизель-генераторы. В настоящее время завершаются ремонтные работы по восстановлению электроснабжения. Радиационная обстановка на ЗАЭС в норме, рассказали в Минобороны РФ.

С начала проведения специальной военной операции уничтожено 317 самолетов, 159 вертолетов, 2182 беспилотных летательных аппарата, 379 зенитных ракетных комплексов, 5570 танков и других боевых бронированных машин, 866 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3460 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6431 единица специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

– Противник пытается прощупать нашу оборону, найти слабину. Они действуют в масштабе не батальонов — где-то ротами, где-то диверсионно-разведывательными группами, - рассказал "Известиям" военный эксперт Василий Дандыкин. - На каком-то направлении они планируют нанести контрудар — скорее всего, на Запорожском. Но я так понимаю, наши извлекли уроки и основательно подготовились. Противник уже ощущает это, получает по зубам. У них есть потери, в том числе — среди наемников.

По словам эксперта, ВФУ потратили слишком много сил для ударов под Харьковом и на Красный Лиман.

— Если у них хватит сил на новый удар, это будет одно направление. Если на Запорожском — придется форсировать Днепр со всеми вытекающими последствиями. Это сложное дело, и думаю, для них это будет неудачным маневром, — отметил он.

«Взамен блатных чинов»

Командующим группировкой войск в районе проведения СВО решением министра обороны России Сергея Шойгу назначен генерал армии Сергей Суровикин, сообщили в военном ведомстве 8 сентября.

Суровикин родился 11 октября 1966 года в городе Новосибирске. С 1983-го — на действительной военной службе в Вооруженных силах СССР, а затем и России. В 1987 году с золотой медалью окончил Омское высшее командное военное училище, в 1995-м – Военную академию имени М.В. Фрунзе (с отличием), в 2002-м – Военную академию Генштаба ВС РФ (с отличием).

Он командовал батальоном Таманской дивизии, который в августе 1991 года оказался участником инцидента в туннеле на Садовом кольце. Тогда при попытке блокировать выход колонны бронетехники из туннеля погибли трое защитников Белого дома. Суровикина пытались привлечь к ответственности, но он был полностью оправдан. Известно, что в результате расследование обвинение было снято, а за молодого капитана заступился лично президент России Борис Ельцин.

В 1990-е Сергей Суровикин служил в Таджикистане в составе 201-й мотострелковой дивизии, где дорос до начальника штаба. В 2000-е годы командовал дивизиями в России, в том числе 42-й мотострелковой дивизией на территории Чечни, а потом 20-й армией.

В 2008–2010 годах занимал важный пост: руководил Главным оперативным управлением Генштаба. Эта структура отвечает за планирование боевых действий и оперативное управление войсками.

С 2013 года возглавлял Восточный округ, а с мая 2017-го параллельно руководил группой российских войск в Сирии. Занимал пост главнокомандующего в воздушно-космическими силами с 31 октября 2017 года.

В июне этого года в Минобороны РФ сообщали, что он командует Южной группировкой войск, принимающей участие в специальной военной операции.

Сергей Суровикин — пожалуй, единственный действующий генерал, которому посвящена песня. Называется она «Комдив» и до сих пор популярна в Южном военном округе и 42-й дивизии. В ней есть такие слова: «Сережа Суровикин – комдив 42-ой/ В Чечне, а не в Барвихе ведет смертельный бой/ Не много и не мало и ран, и орденов/ Погоны генерала взамен блатных чинов».

Сергей Суровикин на брифинге в Национальном центре управления обороной Источник изображения: Фото: ТАСС/Алексей Ерешко

Генерал неоднократно был награжден. В 2017 году ему было присвоено звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в САР. Также он получил ордена Святого Георгия IV степени, Мужества, «За военные заслуги» и ряд медалей. Звание генерала армии присвоено в 2021 году.

— Я очень высокого мнения о Сергее Суровикине, — рассказал «Известиям» Владислав Шурыгин. — Это генерал, который прошел все ступени в армии и имеет за плечами суровую жизненную школу. Я запомнил его фамилию еще в 1991 году. Новая российская власть пыталась назначить его "врагом демократии" и когда я узнал, что он в итоге остался в рядах ВС, подумал: судьба хранит его для чего-то большего. День этот настал. В самый сложный момент на него возложили руководство войсками в СВО. Безусловно, это сложная должность, в армии такие называют "расстрельными". Но это и высокое доверие. Ему предстоит превратить нашу пробуксовывающую машину в современный гоночный автомобиль. Это будет крайне сложно, учитывая, что кто-то смирился с неудачами, а кто-то не смог работать в тяжелых условиях спецоперации. На Суровикина ляжет громадная нагрузка, но я верю, что это тот человек, который нам нужен. Он должен со всем справиться.

Точнее снайпера

В Минобороны РФ рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность. Так, украинские формирования, стремясь восстановить контроль над утраченными в ходе боя территориями, атаковали позиции батальонной тактической группы ефрейтора Вячеслава Таранцева. Рискуя собственной жизнью, Вячеслав вывез на грузовом автомобиле раненых в безопасное место. После этого вернулся на поле боя и продолжил отражать атаки врага, которые в результате были отбиты.

Украинские националисты обстреляли автомобильную колонну младшего сержанта Ильшата Вахитова. Несмотря на множественные осколочные ранения, Ильшат сначала вывел загруженный автомобиль в безопасную зону, а затем доставил их по месту назначения. В результате подразделения российских войск своевременно получили боеприпасы и продолжили выполнять боевые задачи. За самоотверженность и личное мастерство Ильшат Вахитов награжден «Орденом Мужества», отметили в военном ведомстве.

Старшина Юрий Маргун в составе танкового экипажа прикрывал позиции батальонно-тактической группы. Украинские силы неоднократно пытались прорвать оборонительные рубежи. В течение двух суток Юрий держал оборону на одном из наиболее танкоопасных направлений. Под его командованием было уничтожено три вражеских танка и большое количество живой силы противника.

Гвардии матрос Николай Каширин в составе группы морских пехотинцев освобождал крупный город. В ходе одного из боёв гвардии матрос обнаружил вражеского снайпера и прицельным выстрелом из огнемета ликвидировал стрелка.

— Благодаря смелости и решительности гвардии матроса Николая Каширина лишенные снайперской поддержки боевики покинули удерживаемый рубеж обороны и отступили, — отметили в Минобороны.

Военная техника ВС РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Младший сержант Александр Клованич обеспечивал безопасность колонны батальонно-тактической группы, когда обнаружил группу украинских диверсантов. Он одним из первых вступил в бой. Прикрывая своих товарищей Александр получил ранение, но, несмотря на это, лично уничтожил до пяти националистов.

В ходе одного из рейсов колонна обеспечения рядового Саида Магомедова попала под обстрел ВФУ. От разорвавшегося снаряда загорелась машина, которая ехала впереди Саида. Он вытащил из подбитого автомобиля трех раненых сослуживцев, оказал им первую медицинскую помощь и перевез их в безопасное место.

Майор Евгений Рытченко обеспечивал связью батальонно-тактической группу, которой поставили задачу нарастить зоны покрытия радиостанций. Найдя подходящее место для установки ретранслятора, связисты направились в сторону возвышенности. В это время украинские националисты открыли по ним минометный огонь. Евгений отдал приказ подчиненным занять укрытие, а сам продолжил установку оборудования. После, убедившись в функционировании радиосети, Евгений вместе с подчиненными организовал оборону.

В ходе наступления российские артиллеристы под руководством Станислава Сепеева уничтожили две боевые машины, три артиллерийских орудия, в том числе западного производства, и до 20 националистов. Мужественные и профессиональные действия подполковника Сепеева позволили создать брешь в выстроенной обороне противника, в результате чего, подразделение боевиков было полностью ликвидировано, рассказали в военном ведомстве.

Андрей Федоров

Роман Крецул

Богдан Степовой