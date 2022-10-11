В Белоруссии заявили, что украинские силы взорвали пограничные мосты и заминировали дороги

Председатель Государственного пограничного комитета республики Анатолий Лаппо отметил, что украинские силовики "ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах"

МИНСК, 9 октября. /ТАСС/. Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия государственной границы с Белоруссией, с этой целью автомобильные и железнодорожные приграничные дороги были полностью заминированы. Об этом в воскресенье заявил председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо.

"Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия госграницы, - сказал Лаппо, фрагмент выступления которого был показал в эфире телеканала СТВ. - <…> на сегодняшний день практически все пограничные мосты взорваны, автомобильные и железнодорожные приграничные дороги полностью заминированы".

Он также отметил, что украинские силовики даже "ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах". По утверждению главы ГПК, с украинской стороны "выходят на границу не пограничники - территориальная оборона".

В начале октября президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на то, что Украина беспокоится по поводу возможности вступления его страны в боевые действия, но сама стянула к границе республики группировку численностью до 15 тыс. военнослужащих.