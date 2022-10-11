Войти
ТАСС

В Белоруссии заявили, что украинские силы взорвали пограничные мосты и заминировали дороги

190
0
0
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин и председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо (слева направо)
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин и председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо (слева направо).
Источник изображения: Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС, архив

Председатель Государственного пограничного комитета республики Анатолий Лаппо отметил, что украинские силовики "ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах"

МИНСК, 9 октября. /ТАСС/. Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия государственной границы с Белоруссией, с этой целью автомобильные и железнодорожные приграничные дороги были полностью заминированы. Об этом в воскресенье заявил председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо.

"Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия госграницы, - сказал Лаппо, фрагмент выступления которого был показал в эфире телеканала СТВ. - <…> на сегодняшний день практически все пограничные мосты взорваны, автомобильные и железнодорожные приграничные дороги полностью заминированы".

Он также отметил, что украинские силовики даже "ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах". По утверждению главы ГПК, с украинской стороны "выходят на границу не пограничники - территориальная оборона".

В начале октября президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на то, что Украина беспокоится по поводу возможности вступления его страны в боевые действия, но сама стянула к границе республики группировку численностью до 15 тыс. военнослужащих. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Украина
Похожие новости
11.07.2022
Американский генерал призвал Украину взорвать Крымский мост
26.02.2021
Напряженность в Европе: новое высокотехнологичное оружие на востоке и спячка на западе? (Atlantico, Франция)
22.11.2017
"Русские заплатят": США пугают ракетами
20.11.2017
Из сотен тысяч батарей. Самые мощные удары русской артиллерии
28.10.2013
Коллеги и друзья о Вячеславе Богуслаеве
11.11.2010
Украина и Белоруссия совместно разрабатывают ЗРК малой дальности T38 «Стилет»
03.11.2010
Украина снабдит ВС Азербайджана зенитно-ракетными комплексами С-125
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.10 03:00
  • 44
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 11.10 02:52
  • 1
Минобороны показало уничтожение из "Корнетов" колонны бронетехники ВСУ
  • 11.10 01:43
  • 1
Операция - талый снег
  • 11.10 01:40
  • 1
Премьер Израиля осудил ракетные удары по городам Украины
  • 11.10 01:27
  • 1
Почему Киргизия отказалась от «Нерушимого братства» ОДКБ
  • 11.10 01:23
  • 34897
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.10 22:14
  • 2
Кадыров заявил, что еще 70 тыс. бойцов из Чечни готовы присоединиться к проведению СВО
  • 10.10 16:55
  • 0
Беларусь и Россия усиливают защиту Союзного государства
  • 10.10 14:32
  • 0
Зеленский определился с будущим обликом своей страны, но места для народа Украины в ней нет
  • 10.10 11:44
  • 3
Мировые СМИ: Теракты на Крымском мосту и «Северных потоках» открывают «ящик Пандоры»
  • 10.10 10:07
  • 0
У коллективного Запада к Беларуси свои счеты. А у Минска и Москвы трезвые расчеты
  • 10.10 09:30
  • 1
На одном из заводов на северо-западе РФ пройдет ремонт подлодки "Новороссийск"
  • 10.10 04:51
  • 2
Медведев провел новое совещание по расширению производства в рамках гособоронзаказа
  • 10.10 01:25
  • 1
Герой России Мурадов назначен командующим ВВО
  • 09.10 19:13
  • 136
Подстава над Идлибом