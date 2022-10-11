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ТАСС

Bloomberg: ЕК готовит базу, чтобы направить замороженные активы на восстановление Украины

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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

По информации агентства, Еврокомиссия также планирует увеличить полномочия стран Евросоюза по аресту подпадающих под рестрикции активов путем расширения списка преступлений

ТАСС, 9 октября. Еврокомиссия (ЕК) работает на законопроектом, который позволил бы арестовывать активы, подпадающие под санкции против РФ, и использовать их в качестве вклада в восстановление Украины. Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg.

Согласно действующим правилам, пишет Bloomberg, подпадающие под санкции активы заморожены, что делает их использование или отчуждение затруднительным. Законная возможность наложения ареста на активы, находящиеся под рестрикциями ЕС, позволит направить их на восстановление Украины, отмечает агентство.

По его сведениям, ЕК планирует увеличить полномочия стран Евросоюза по аресту подпадающих под рестрикции активов путем расширения списка преступлений, в который уже входят отмывание денег и коррупция, включив в него нарушение санкций ЕС.

6 октября Евросоюз ввел восьмой пакет экономических и индивидуальных санкций против России из-за присоединения четырех субъектов к РФ, включающий потолок цен на российскую нефть, торговые ограничительные меры на €7 млрд, а также ограничительные меры в отношении 30 физических и семь юридических лиц. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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