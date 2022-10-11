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ТАСС

Помпео назвал безрассудными слова Байдена о риске ядерной войны

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Майк Помпео
Майк Помпео.
Источник изображения: © AP Photo / Manuel Balce Ceneta

По мнению бывшего госсекретаря США, заявления президента Соединенных Штатов представляют "ужасный риск для американского народа"

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Бывший госсекретарь США Майкл Помпео (в администрации республиканца Дональда Трампа) считает безрассудными рассуждения нынешнего президента Джо Байдена о риске ядерной войны. Помпео выступил в эфире телеканала Fox News, интервью было продемонстрировано в воскресенье.

"Во-первых, эти высказывания безрассудны. Более важно то, что это, возможно, свидетельствует об одном из самых серьезнейших провалов во внешней политике за последние десятилетия", - сказал Помпео. По его мнению, заявления Байдена представляют "ужасный риск для американского народа".

Байден в четверг заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с прямой угрозой применения ядерного оружия при условии, что ситуация продолжит развиваться так, как она развивается в настоящий момент. Байден также утверждал, что "достаточно хорошо" знает президента России Владимира Путина, поэтому считает, что он "не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия, биологического или же химического оружия".

21 сентября в телеобращении президент РФ заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, причем Запад пустил в ход "и ядерный шантаж". Как пояснил Путин, речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. 

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