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Независимое военное обозрение

Афганистан и Пакистан: экстремисты активизируются

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Талибы отпраздновали победу над американцами, но мир на землю Афганистана принести не смогли. Фото Reuters
Талибы отпраздновали победу над американцами, но мир на землю Афганистана принести не смогли. Фото Reuters.

Агрессивная пропаганда джихадистов грозит безопасности сопредельных стран

Усиление пропаганды террористической организации «ИГ-Хорасан» (запрещена в РФ), вербовка боевиков и сбор средств на подрывную деятельность может иметь серьезные последствия для безопасности стран в Афгано-Пакистанском регионе и за его пределами.

С тех пор как боевики радикального исламистского движения «Талибан» (запрещено в РФ) захватили Кабул в августе 2021 года, террористическая группировка «ИГ-Хорасан» расширила и усилила пропаганду в Южной и Центральной Азии. В то же время «ИГ-Хорасан» начала распространять пропагандистские материалы за пределами региона, используя тексты на многих языках, включая английский.

НА ДРЕВНЕЙ ЗЕМЛЕ ХОРАСАНА

Ни одна ветвь «Исламского государства» (запрещено в РФ), за исключением «Исламского государства Ирака и Сирии» (ИГ или ИГИЛ, запрещено в РФ) в разгаре своего проекта по созданию глобального «халифата» не демонстрировала способность производить столь многоязычную пропаганду, как это делает «Аль-Азаим», медиахолдинг «ИГ-Хорасан». С его помощью радиус действия «ИГ-Хорасан» был расширен далеко за пределы Афганистана и Пакистана.

Хотя «ИГ-Хорасан» прежде всего ориентирована на Афганистан, организация происходит из Пакистана, где продолжает действовать по сей день.

Основное внимание «ИГ-Хорасан» уделяет созданию ячеек на местном и региональном уровнях. Но группировка стала глубже вовлечена в глобальные цели ИГ, заметно расширив свой масштаб и кругозор, о чем свидетельствуют ее заявления и действия. Такая эволюция повысила статус «ИГ-Хорасан» среди других ответвлений ИГ и, вероятно, будет иметь последствия для сферы безопасности за пределами афгано-пакистанского региона.

«ИГ-Хорасан» является транснациональной организацией и не признает национальных границ, которые считает незаконными и произвольно установленными. На это указывает само ее название. Хорасан, историческая область времен Средневековья, понимается здесь как символическая территория, охватывающая части Афганистана, Пакистана и Ирана, а также распространенная на Центральную (Среднюю) Азию и Индию.

На севере группировка стремится силовым путем воссоздать провинцию Мавераннахр (или Трансоксиана) – название древней территории к северу от Амударьи, примерно вдоль границы между Узбекистаном и Туркменистаном.

ПОЛОЖЕНИЕ В РЕГИОНЕ

История создания террористической группировки начинается в самом сердце исторической провинции Хорасан, между Афганистаном и Пакистаном. «ИГ-Хорасан» появилась в середине 2014 – начале 2015 года, когда бывшие командиры «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП, организация запрещена в РФ) из районов бывшей «Федерально управляемой территории племен» (ФУТП) дезертировали и перебежали на сторону Хафиза Саид Хана (известного также как мулла Саид Оракзай). В то время ТТП раздирали внутренние разногласия по поводу назначения Фазлуллы Хорасани новым эмиром группировки.

Преемник Фазлуллы и нынешний эмир ТТП Нур Вали Мехсуд рассказывает в своей книге «Инкилаб-е Мехсуд», что Саид Оракзай и другие высокопоставленные боевики покинули ТТП, чтобы присоединиться к ИГ в Пешаваре. За ними последовали другие экстремистские группировки Пакистана, например «Абталь-уль-ислам», возглавляемая Абдул Кахиром Хорасани.

Новообразованная группа, официально присягнувшая на верность ИГ в январе 2015 года, базировалась в восточной афганской провинции Нангархар, в основном в округах Ачин, Ниязан, Махмуд Дара, Чапархар и Шинвар.

Когда группировка начала вести подрывную деятельность против прозападного правительства Афганистана и талибов, районы ее операций расширились, достигнув других провинций, таких как Кунар, Герат, Саманган, Кундуз, Джаузджан и Кабул.

Большинство целей группировки составляли афганские военнослужащие, шиитское меньшинство и боевики «Талибана», а также ученые и религиозные деятели, которые их поддерживали.

«ИГ-Хорасан» по-прежнему активна в Пакистане, особенно в Оракзае, Баджауре, Пешаваре и Белуджистане. Первоначально эта группировка брала на себя ответственность за все теракты, совершаемые в тот период в Афганистане, Пакистане и Кашмире. Но по мере того как ее боевики теряли контроль над территориальными опорными пунктами в афганских провинциях Кунар и Нангархар в середине – конце 2019 года, ИГ начало брать на себя ответственность за все атаки в Пакистане, приписывая их новому ответвлению – «Исламскому государству в провинции Пакистан» (ИГПП).

В июле 2021 года главарь ИГПП Вали Абу Махмуд выступил с заявлением, что пакистанская провинция Хайбер-Пахтунхва якобы была передана под управление «ИГ-Хорасан» в соответствии с приказом ядра ИГ. Что побудило ИГПП переложить ответственность за все последующие теракты в этом районе на «ИГ-Хорасан».

Главными целями террористической деятельности в Пакистане стали представители правительственных сил безопасности, журналисты, работники сферы здравоохранения и религиозные меньшинства. К таким меньшинствам прежде всего относятся шииты, хотя в прошлом, когда «ИГ-Хорасан» была способна вести подрывную деятельность за пределами Пешавара, Баджаура и Белуджистана, под удар также попадали пакистанские суфии.

БОРЬБА ПРОТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТАЛИБОВ

После возрождения «ИГ-Хорасан» в 2020 году и особенно после захвата власти в Афганистане талибами в августе 2021 года группировка активизировала как боевые действия, так и освещение своей деятельности в СМИ.

Сразу после того как талибы захватили власть в Афганистане, информационное агентство «Аль-Азаим» опубликовало книгу авторитетного идеолога террористической организации Абу Саада Мухаммада Хорасани, где перечислены все причины, по которым, по его мнению, талибы являются злейшими врагами ислама. В последующие месяцы практически все публикации «ИГ-Хорасан» посвящались «неисламскому характеру» правительства талибов. Среди используемой лексики фигурировали такие определения, как «многобожники», «сторонники превосходства деобанди/ханафитов», «секуляристы и демократы», «хариджиты».

В своих публикациях «ИГ-Хорасан» критикует талибов за то, что их деятельность оплачивается США. Группировка также выражала открытое презрение в адрес талибов из-за их международных дипломатических визитов и попыток наладить отношения с другими странами. Принятие талибами иностранной помощи также является для «ИГ-Хорасан» спорным, поскольку группировка считает, что финансовая поддержка диктует линию поведения талибам.

В большинстве публикаций «ИГ-Хорасан» критикует внешнюю политику талибов и их попытки интегрироваться в международное сообщество. Недавно «ИГ-Хорасан» резко осудила руководство «Талибана» за сотрудничество с такими международными организациями, как USAID («Агентство США по международному развитию») и Международный комитет Красного Креста (МККК), а также за контакты с Ираном, Пакистаном, Россией, Китаем и другими государствами региона.

В этой ситуации Пакистан является одним из наиболее уязвимых игроков, поскольку группировка обвиняет Исламабад в предательстве джихадистских формирований в регионе путем передачи боевиков США. «ИГ-Хорасан» также считает Межведомственную разведку Пакистана «хозяевами» талибов, с которыми руководство движения согласовывает все свои действия.

В начале 2022 года медиахолдинг «Аль-Азаим» опубликовал видео, в котором обращалось к племенным районам Пакистана и Белуджистана с призывом отвергнуть «Талибан» и Исламабад и присоединиться к «ИГ-Хорасан». Группировка обвиняет талибов в том, что они продаются «великим врагам ислама», а именно Китаю, России и США.

«ИГ-Хорасан» стало самым агрессивным подразделением ИГ, ожесточенно критикующим, в частности, отношения между талибами и Пекином. В августе 2021 года, когда боевики «Талибана» устанавливали контроль над Афганистаном, наблюдался заметный рост агрессивной риторики и пропаганды антикитайских настроений и со стороны поддерживающих «ИГ-Хорасан» СМИ, таких как Khalid Media, Khurasan Wilayah News и Al Millat Media.

С тех пор агентство «Аль-Азаим» продолжает распространять критикующие талибов материалы, обвиняя их в дружественных отношениях с «убийцами уйгурских мусульман». И обещая, что «вскоре воины Исламского государства нападут на современные города Китая», чтобы отомстить за единоверцев.

Конкуренция религиозных и идеологических течений порождает в Афганистане экстремизм и терроризм. Фото Reuters

БОРЬБА ПРОТИВ ИРАНА И ШИИТОВ

Борьба против религиозных меньшинств, в частности шиитов, типична для ИГ в целом. Но «ИГ-Хорасан» использует ее в целях конкуренции с талибами, а также в идеологическом противостоянии Ирану. Группировка совершила несколько нападений на шиитов после прихода к власти талибов не только в Афганистане, но и в Пакистане. Все эти операции широко освещались как в местных, так и основных массмедиа ИГ. Особый акцент делался на идее, что кампания против шиитов не носит сектантского характера, поскольку «ИГ-Хорасан» не считает шиитов мусульманами.

Группировка издала фетву, разрешающую наносить удары по местам отправления культа шиитов, других исламских сект и немусульманских меньшинств. «ИГ-Хорасан» считает, что талибы и шииты работают в связке, заявляя, что первые защищают и расширяют возможности вторых.

В то же время «ИГ-Хорасан» обвиняет боевиков движения «Талибан» в убийстве «невинных салафитов» – например, ученых Обайдуллы Мутаваккиля, Мустафы Дарвишзаде и Сардара Вали, указывая на их убийства как на доказательство того, что талибы предпочитают шиитов своим собратьям-суннитам. В риторике «ИГ-Хорасан» также заметна тенденция связывать местные шиитские общины с Ираном, объявленным внешним врагом группировки.

Пропаганда против Ирана велась непрерывно с момента создания «ИГ-Хорасан», поскольку руководство группировки обвиняет иранское правительство в отступничестве и в том, что оно держит под контролем «Аль-Каиду» (запрещена в РФ). В недавней публикации группировки «ИГ-Хорасан», осуждающей действия правительства Пакистана, утверждалось, что Иран является «вторым злейшим врагом ислама» (после Саудовской Аравии, но перед Пакистаном). В других материалах группировки утверждается, что Иран и Россия «совместно сокрушили» ИГ как в Сирии и Ираке, так и в Афганистане через посредство «Талибана».

Журнал Khurasan Ghag, издаваемый на языке пушту, часто публиковал статьи, осуждающие шиитов и правительство Ирана. В четвертом и шестом выпусках был представлен перевод статьи из англоязычного журнала ИГ «Дабик» о присутствии «Аль-Каиды» в Вазиристане. В данном материале «Аль-Каида» критиковалась за слишком мягкое и терпимое отношение к Ирану и шиитам. В иллюстрациях к двум текстам на пушту бывший лидер «Аль-Каиды» аль-Завахири изображен перед иранским флагом рядом с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

В третьем и седьмом выпусках Khurasan Ghag прослеживается крайне агрессивная риторика по отношению к шиитам-хазарейцам, Ирану и талибам, которые изображаются как альянс, сформированный для подавления деятельности «ИГ-Хорасан» в регионе.

О заинтересованности группировки в распространении пропаганды среди суннитских фарсиязычных общин можно судить по переводу на фарси третьего выпуска журнала Khurasan Ghag. В то же время на неофициальном уровне каналы на фарси, связанные с «ИГ-Хорасан», ежедневно распространяют антииранскую пропаганду, направленную как против шиитов, так и против суннитских ученых, поддерживающих нынешний режим в Иране.

В недавнем выпуске журнала «Голос Хорасана» группировка пригрозила терактами внутри Ирана и призвала своих сторонников к совершению на территории страны актов насилия.

ПРОПАГАНДА В ЮЖНОЙ АЗИИ

Нетерпимость «ИГ-Хорасан» по отношению к шиитам распространяется и на другие этнорелигиозные меньшинства. В частности, сикхская община, которую группировка подчеркнуто называет «индуистско-сикхской», часто становится мишенью как в Афганистане, так и в Пакистане.

«ИГ-Хорасан» отказала как шиитам, так и индуистам-сикхам в статусе «зимми» – защищенного меньшинства в мусульманской стране. Таким образом, группировка считает, что они должны систематически преследоваться.

В июне 2022 года боевики «ИГ-Хорасан» совершили крупное нападение на сикхскую гурдвару (богослужебное сооружение) в Кабуле. Нападение произошло одновременно с новой волной пропаганды, направленной против Индии и вызванной оскорбительными высказываниями представителя индийской политической партии «Бхаратия Джаната Партии» (БДП) Нупур Шармы в адрес пророка Мухаммеда.

«ИГ-Хорасан» оперативно воспользовалась этим поводом, опубликовав материал, где содержались призывы к терактам в Индии. А также обращение к индийским мусульманам с предложением вступать в ряды местного подразделения ИГ под названием «Исламское государство в провинции Хинд» (запрещено в РФ).

Массмедиа агентства «Аль-Азаим» также выпустили видео, в котором боевики обещают отомстить талибам и сикхам в Афганистане. В материале фигурируют фотографии прошлых нападений – в частности, акция боевика Абу Халеда аль-Хинди, штурмовавшего сикхскую гурдвару в Кабуле в 2020 году. «ИГ-Хорасан» пригрозила новыми нападениями, попутно обвинив талибов, что они больше заботятся о международном признании и иностранной помощи, чем о религии.

Последнее нападение боевиков группировки на гурдвару в Кабуле сопровождалось изданием брошюр, аудиозаписей и статей, в которых говорилось, что «ИГ-Хорасан» взяла на себя ответственность за совершенный теракт. В течение нескольких недель после тех событий широкое распространение получила информация о нападавшем – Абу Мухаммаде аль-Таджики. Характер угроз со стороны «ИГ-Хорасан» и последующие пропагандистские волны свидетельствуют об амбициях группировки и ее стремлении стать единственной транснациональной джихадистской силой в регионе.

Усилия группировки, по крайней мере частично, направлены на перевербовку потенциально недовольных боевиков из других организаций, проникнутых радикальными сектантскими настроениями. Учитывая недавние события в афгано-пакистанском регионе, а именно – трудный переход талибов от статуса джихадистского движения к статусу международно признанного правительства и мирные переговоры между Исламабадом и ТТП, регион Южной Азии предоставляет «ИГ-Хорасан» возможность для пополнения своих рядов новыми боевиками.

С прошлого года группировка начала распространять медиаконтент на региональных языках, особенно подчеркивая свою заинтересованность в индийской аудитории посредством перевода на индийские языки – например, малаялам, на котором по большей части говорят в индийском штате Керала.

В то же время англоязычный журнал «Голос Хорасана» опубликовал биографии индийских боевиков из Кералы, которые присоединились к группировке. В материале также рассказывается, что Абдур Рахман Логари, террорист-смертник, штурмовавший международный аэропорт Кабула, отправился в Нью-Дели в 2017 году, чтобы совершить теракт; однако был арестован индийскими властями, прежде чем смог организовать нападение, был экстрадирован в Афганистан. Журнал Khurasan Ghag также поделился историей одного из индийских боевиков, участвовавшего в побеге из Джелалабадской тюрьмы в августе 2020 года, организованном «ИГ-Хорасан».

ПРОПАГАНДА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В мае 2022 года боевики группировки нанесли ракетные удары по территориям Узбекистана и Таджикистана, что свидетельствует о реальной эскалации их враждебности в адрес правительств Центральной Азии в последние месяцы.

С тех пор как талибы пришли к власти, «ИГ-Хорасан» активизировала пропаганду среди носителей центральноазиатских языков и усилила вербовку в рядах местных общин. С этой целью группировка выпускала материалы на таджикском и узбекском языках, а также переводила на эти языки официальные массмедиа ИГ.

Сравнительно недавно появилось таджикоязычное крыло официального пропагандистского аппарата группировки «Аль-Азаим таджики». Другой медиаресурс под названием «Хуросон овози» выпускает контент на узбекском языке и активно вербует выходцев из Центральной Азии в ряды «ИГ-Хорасан».

Кроме того, группировка призывает своих сторонников вступить в борьбу с талибами, которые обвиняются в том, что представляют собой пуштуноцентричную организацию, угнетающую этнических таджиков и узбеков. Чтобы увеличить число сторонников в регионе, «ИГ-Хорасан» все чаще подчеркивает дружественные отношения талибов с «тираническими режимами» Центральной Азии.

«ИГ-Хорасан» на протяжении долгого времени привлекает боевиков из Центральной Азии. В 2015 году фракция Исламского движения Узбекистана (ИДУ, запрещено в РФ) была включена в состав ИГ после того как главарь группировки Усман Гази присягнул на верность ее тогдашнему халифу Абу Бакру аль-Багдади. Центральная Азия также использовалась в качестве опорной базы, через которую боевики группировки могли добираться до Афганистана.

Недавно таджикские ячейки «ИГ-Хорасан» призвали сторонников из диаспор в США, России и Европе присоединиться к ИГ в Афганистане и Пакистане. И распространили материал, в котором последователям предписывается атаковать определенные религиозные секты. Ячейки «ИГ-Хорасан» также действуют в северных афганских провинциях и связаны с финансовыми сетями, которые проходят через страны региона. Кроме того, был прецедент, когда сети группировки направляли членов диаспор Центральной Азии для совершения нападений за границей. Например, в начале 2020 года пятеро граждан Таджикистана были арестованы в Германии за подготовку терактов.

Одним из самых ярких признаков выхода информационной кампании «ИГ-Хорасан» на международный уровень было заметное усиление группировкой англоязычной пропаганды. Первый номер журнала «Голос Хорасана» вышел в конце января 2022 года, а несколько дней спустя медиахолдинг «Аль-Азаим» издал первую книгу на английском языке. Группировка начала издательскую деятельность и информационное вещание на английском языке, чтобы вывести свою повестку на региональный и международный уровень.

Медиахолдинг «Аль-Азаим» сыграл центральную роль в обновленной стратегии «ИГ-Хорасан» в области СМИ и коммуникаций. Он возник из числа конкурирующих, но идеологически объединенных пропагандистских групп, поддерживающих террористическую организацию ИГ, и стал основным медиакрылом, занимающимся разработкой и распространением пропаганды «ИГ-Хорасан». «Аль-Азаим» был развернут в том числе для продвижения стратегии информационной войны и усиления угрозы в адрес стран, объявленных вражескими. Поначалу его тематика была лимитирована и ограничивалась религиозными вопросами. Но впоследствии это медиакрыло ИГ превратилось в набор разноплановых изданий, охватывающих широкий спектр религиозных, социальных и военных вопросов как регионального, так и глобального характера.

На сегодняшний день «Аль-Азаим» выпускает материалы на пушту, дари, арабском, урду, фарси, узбекском, таджикском, хинди, малаялам, русском, английском и уйгурском языках. Кроме того, «Аль-Азаим» использует различные платформы, такие как Telegram, Facebook (запрещен в РФ), TikTok, Hoop, Element, Archive.org и другие. Он также стал источником материалов на большинстве языков для I’lam Foundation – виртуальной платформы ИГ, которая имеет поверхностные веб-адреса и доступна в даркнете.

Поддерживающие «ИГ-Хорасан» издания, такие как Al-Fursan Media, помогли с языковой диверсификацией посредством привлечения добровольцев для перевода материалов на белуджский, талышский и туркменский языки. В глобальном масштабе эта кампания не привела к значительному увеличению возможностей ИГ в целом. Однако «ИГ-Хорасан» стала одним из нескольких подразделений организации, продемонстрировавших расширение зоны своей деятельности.

РЕГИОНАЛЬНАЯ УГРОЗА

После того как талибы пришли к власти в Афганистане, «ИГ-Хорасан» стала стремиться к большей регионализации и интернационализации. Это отражается в работе группировки со средствами массовой информации, а также в усилении агрессивной риторики в адрес соседних государств и в активизации нацеленной против них подрывной деятельности.

Заметное расширение пропаганды «ИГ-Хорасан» на международном уровне, вербовка и сбор средств, нацеленность группировки на все большее число стран могут иметь серьезные последствия для регионов за пределами афгано-пакистанского ареала. «ИГ-Хорасан» может атаковать граждан и интересы других государств Среднего Востока и Центральной Азии, совершать нападения на соседние государства с афганской территории, совершать трансграничные вторжения, а также подстрекать единомышленников к осуществлению терактов за границей.

Ранее уже сообщалось, что боевики «ИГ-Хорасан» совершили попытку подрыва посольства Туркменистана в августе 2021 года, нанесли ракетные удары по территории Узбекистана и Таджикистана весной 2022 года. Члены группировки несколько раз были схвачены пограничниками при попытке пересечь границу между Афганистаном и государствами Центральной Азии в 2019 году. «ИГ-Хорасан» также была связана с таджикской ячейкой, которая готовила теракты в Германии в 2019 году.

Недавние нападения на территории сопредельных государств указывают, что «ИГ-Хорасан» имеет региональные амбиции за пределами Афганистана. Угрозы группировки в адрес стран Центральной Азии демонстрируют как ее возможности, так и намерения. Заявление руководства «ИГ-Хорасан» о планах атаковать правительства Узбекистана и Таджикистана может побудить узбекских и таджикских джихадистов, чья конечная цель – свержение своих правительств, встать на сторону «ИГ-Хорасан», а не правительства талибов.

Если Узбекистан и Таджикистан отреагируют на эту угрозу силовым способом, они обострят фракционную напряженность внутри движения «Талибан». Что поддержит усилия «ИГ-Хорасан» по вербовке отколовшихся от него радикальных элементов.

Таким образом, усугубляя террористическую угрозу в афгано-пакистанском регионе и Центральной Азии, группировка надеется создать сдерживающий эффект для иностранных инвестиций и проектов, которые потенциально могут укрепить позиции «Талибана». Ее основная деятельность направлена на то, чтобы подорвать доверие региона к способности «Исламского Эмирата Афганистан» обеспечить безопасность.

В конечном счете степень угрозы государствам, соседствующим с Афганистаном, и иностранным гражданам будет зависеть от стратегических приоритетов, намерений, возможностей и способности местных игроков предотвратить террористическую деятельность «Исламского государства» в регионе.


Лариса Шашок

Лариса Александровна Шашок – преподаватель МГИМО (У) МИД РФ.

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Страны
Афганистан
Германия
Индия
Ирак
Иран
Китай
Пакистан
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Проекты
2020-й год
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