Афганистан и Пакистан: экстремисты активизируются

Агрессивная пропаганда джихадистов грозит безопасности сопредельных стран

Усиление пропаганды террористической организации «ИГ-Хорасан» (запрещена в РФ), вербовка боевиков и сбор средств на подрывную деятельность может иметь серьезные последствия для безопасности стран в Афгано-Пакистанском регионе и за его пределами.

С тех пор как боевики радикального исламистского движения «Талибан» (запрещено в РФ) захватили Кабул в августе 2021 года, террористическая группировка «ИГ-Хорасан» расширила и усилила пропаганду в Южной и Центральной Азии. В то же время «ИГ-Хорасан» начала распространять пропагандистские материалы за пределами региона, используя тексты на многих языках, включая английский.

НА ДРЕВНЕЙ ЗЕМЛЕ ХОРАСАНА

Ни одна ветвь «Исламского государства» (запрещено в РФ), за исключением «Исламского государства Ирака и Сирии» (ИГ или ИГИЛ, запрещено в РФ) в разгаре своего проекта по созданию глобального «халифата» не демонстрировала способность производить столь многоязычную пропаганду, как это делает «Аль-Азаим», медиахолдинг «ИГ-Хорасан». С его помощью радиус действия «ИГ-Хорасан» был расширен далеко за пределы Афганистана и Пакистана.

Хотя «ИГ-Хорасан» прежде всего ориентирована на Афганистан, организация происходит из Пакистана, где продолжает действовать по сей день.

Основное внимание «ИГ-Хорасан» уделяет созданию ячеек на местном и региональном уровнях. Но группировка стала глубже вовлечена в глобальные цели ИГ, заметно расширив свой масштаб и кругозор, о чем свидетельствуют ее заявления и действия. Такая эволюция повысила статус «ИГ-Хорасан» среди других ответвлений ИГ и, вероятно, будет иметь последствия для сферы безопасности за пределами афгано-пакистанского региона.

«ИГ-Хорасан» является транснациональной организацией и не признает национальных границ, которые считает незаконными и произвольно установленными. На это указывает само ее название. Хорасан, историческая область времен Средневековья, понимается здесь как символическая территория, охватывающая части Афганистана, Пакистана и Ирана, а также распространенная на Центральную (Среднюю) Азию и Индию.

На севере группировка стремится силовым путем воссоздать провинцию Мавераннахр (или Трансоксиана) – название древней территории к северу от Амударьи, примерно вдоль границы между Узбекистаном и Туркменистаном.

ПОЛОЖЕНИЕ В РЕГИОНЕ

История создания террористической группировки начинается в самом сердце исторической провинции Хорасан, между Афганистаном и Пакистаном. «ИГ-Хорасан» появилась в середине 2014 – начале 2015 года, когда бывшие командиры «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП, организация запрещена в РФ) из районов бывшей «Федерально управляемой территории племен» (ФУТП) дезертировали и перебежали на сторону Хафиза Саид Хана (известного также как мулла Саид Оракзай). В то время ТТП раздирали внутренние разногласия по поводу назначения Фазлуллы Хорасани новым эмиром группировки.

Преемник Фазлуллы и нынешний эмир ТТП Нур Вали Мехсуд рассказывает в своей книге «Инкилаб-е Мехсуд», что Саид Оракзай и другие высокопоставленные боевики покинули ТТП, чтобы присоединиться к ИГ в Пешаваре. За ними последовали другие экстремистские группировки Пакистана, например «Абталь-уль-ислам», возглавляемая Абдул Кахиром Хорасани.

Новообразованная группа, официально присягнувшая на верность ИГ в январе 2015 года, базировалась в восточной афганской провинции Нангархар, в основном в округах Ачин, Ниязан, Махмуд Дара, Чапархар и Шинвар.

Когда группировка начала вести подрывную деятельность против прозападного правительства Афганистана и талибов, районы ее операций расширились, достигнув других провинций, таких как Кунар, Герат, Саманган, Кундуз, Джаузджан и Кабул.

Большинство целей группировки составляли афганские военнослужащие, шиитское меньшинство и боевики «Талибана», а также ученые и религиозные деятели, которые их поддерживали.

«ИГ-Хорасан» по-прежнему активна в Пакистане, особенно в Оракзае, Баджауре, Пешаваре и Белуджистане. Первоначально эта группировка брала на себя ответственность за все теракты, совершаемые в тот период в Афганистане, Пакистане и Кашмире. Но по мере того как ее боевики теряли контроль над территориальными опорными пунктами в афганских провинциях Кунар и Нангархар в середине – конце 2019 года, ИГ начало брать на себя ответственность за все атаки в Пакистане, приписывая их новому ответвлению – «Исламскому государству в провинции Пакистан» (ИГПП).

В июле 2021 года главарь ИГПП Вали Абу Махмуд выступил с заявлением, что пакистанская провинция Хайбер-Пахтунхва якобы была передана под управление «ИГ-Хорасан» в соответствии с приказом ядра ИГ. Что побудило ИГПП переложить ответственность за все последующие теракты в этом районе на «ИГ-Хорасан».

Главными целями террористической деятельности в Пакистане стали представители правительственных сил безопасности, журналисты, работники сферы здравоохранения и религиозные меньшинства. К таким меньшинствам прежде всего относятся шииты, хотя в прошлом, когда «ИГ-Хорасан» была способна вести подрывную деятельность за пределами Пешавара, Баджаура и Белуджистана, под удар также попадали пакистанские суфии.

БОРЬБА ПРОТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТАЛИБОВ

После возрождения «ИГ-Хорасан» в 2020 году и особенно после захвата власти в Афганистане талибами в августе 2021 года группировка активизировала как боевые действия, так и освещение своей деятельности в СМИ.

Сразу после того как талибы захватили власть в Афганистане, информационное агентство «Аль-Азаим» опубликовало книгу авторитетного идеолога террористической организации Абу Саада Мухаммада Хорасани, где перечислены все причины, по которым, по его мнению, талибы являются злейшими врагами ислама. В последующие месяцы практически все публикации «ИГ-Хорасан» посвящались «неисламскому характеру» правительства талибов. Среди используемой лексики фигурировали такие определения, как «многобожники», «сторонники превосходства деобанди/ханафитов», «секуляристы и демократы», «хариджиты».

В своих публикациях «ИГ-Хорасан» критикует талибов за то, что их деятельность оплачивается США. Группировка также выражала открытое презрение в адрес талибов из-за их международных дипломатических визитов и попыток наладить отношения с другими странами. Принятие талибами иностранной помощи также является для «ИГ-Хорасан» спорным, поскольку группировка считает, что финансовая поддержка диктует линию поведения талибам.

В большинстве публикаций «ИГ-Хорасан» критикует внешнюю политику талибов и их попытки интегрироваться в международное сообщество. Недавно «ИГ-Хорасан» резко осудила руководство «Талибана» за сотрудничество с такими международными организациями, как USAID («Агентство США по международному развитию») и Международный комитет Красного Креста (МККК), а также за контакты с Ираном, Пакистаном, Россией, Китаем и другими государствами региона.

В этой ситуации Пакистан является одним из наиболее уязвимых игроков, поскольку группировка обвиняет Исламабад в предательстве джихадистских формирований в регионе путем передачи боевиков США. «ИГ-Хорасан» также считает Межведомственную разведку Пакистана «хозяевами» талибов, с которыми руководство движения согласовывает все свои действия.

В начале 2022 года медиахолдинг «Аль-Азаим» опубликовал видео, в котором обращалось к племенным районам Пакистана и Белуджистана с призывом отвергнуть «Талибан» и Исламабад и присоединиться к «ИГ-Хорасан». Группировка обвиняет талибов в том, что они продаются «великим врагам ислама», а именно Китаю, России и США.

«ИГ-Хорасан» стало самым агрессивным подразделением ИГ, ожесточенно критикующим, в частности, отношения между талибами и Пекином. В августе 2021 года, когда боевики «Талибана» устанавливали контроль над Афганистаном, наблюдался заметный рост агрессивной риторики и пропаганды антикитайских настроений и со стороны поддерживающих «ИГ-Хорасан» СМИ, таких как Khalid Media, Khurasan Wilayah News и Al Millat Media.

С тех пор агентство «Аль-Азаим» продолжает распространять критикующие талибов материалы, обвиняя их в дружественных отношениях с «убийцами уйгурских мусульман». И обещая, что «вскоре воины Исламского государства нападут на современные города Китая», чтобы отомстить за единоверцев.

Конкуренция религиозных и идеологических течений порождает в Афганистане экстремизм и терроризм. Фото Reuters

БОРЬБА ПРОТИВ ИРАНА И ШИИТОВ

Борьба против религиозных меньшинств, в частности шиитов, типична для ИГ в целом. Но «ИГ-Хорасан» использует ее в целях конкуренции с талибами, а также в идеологическом противостоянии Ирану. Группировка совершила несколько нападений на шиитов после прихода к власти талибов не только в Афганистане, но и в Пакистане. Все эти операции широко освещались как в местных, так и основных массмедиа ИГ. Особый акцент делался на идее, что кампания против шиитов не носит сектантского характера, поскольку «ИГ-Хорасан» не считает шиитов мусульманами.

Группировка издала фетву, разрешающую наносить удары по местам отправления культа шиитов, других исламских сект и немусульманских меньшинств. «ИГ-Хорасан» считает, что талибы и шииты работают в связке, заявляя, что первые защищают и расширяют возможности вторых.

В то же время «ИГ-Хорасан» обвиняет боевиков движения «Талибан» в убийстве «невинных салафитов» – например, ученых Обайдуллы Мутаваккиля, Мустафы Дарвишзаде и Сардара Вали, указывая на их убийства как на доказательство того, что талибы предпочитают шиитов своим собратьям-суннитам. В риторике «ИГ-Хорасан» также заметна тенденция связывать местные шиитские общины с Ираном, объявленным внешним врагом группировки.

Пропаганда против Ирана велась непрерывно с момента создания «ИГ-Хорасан», поскольку руководство группировки обвиняет иранское правительство в отступничестве и в том, что оно держит под контролем «Аль-Каиду» (запрещена в РФ). В недавней публикации группировки «ИГ-Хорасан», осуждающей действия правительства Пакистана, утверждалось, что Иран является «вторым злейшим врагом ислама» (после Саудовской Аравии, но перед Пакистаном). В других материалах группировки утверждается, что Иран и Россия «совместно сокрушили» ИГ как в Сирии и Ираке, так и в Афганистане через посредство «Талибана».

Журнал Khurasan Ghag, издаваемый на языке пушту, часто публиковал статьи, осуждающие шиитов и правительство Ирана. В четвертом и шестом выпусках был представлен перевод статьи из англоязычного журнала ИГ «Дабик» о присутствии «Аль-Каиды» в Вазиристане. В данном материале «Аль-Каида» критиковалась за слишком мягкое и терпимое отношение к Ирану и шиитам. В иллюстрациях к двум текстам на пушту бывший лидер «Аль-Каиды» аль-Завахири изображен перед иранским флагом рядом с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

В третьем и седьмом выпусках Khurasan Ghag прослеживается крайне агрессивная риторика по отношению к шиитам-хазарейцам, Ирану и талибам, которые изображаются как альянс, сформированный для подавления деятельности «ИГ-Хорасан» в регионе.

О заинтересованности группировки в распространении пропаганды среди суннитских фарсиязычных общин можно судить по переводу на фарси третьего выпуска журнала Khurasan Ghag. В то же время на неофициальном уровне каналы на фарси, связанные с «ИГ-Хорасан», ежедневно распространяют антииранскую пропаганду, направленную как против шиитов, так и против суннитских ученых, поддерживающих нынешний режим в Иране.

В недавнем выпуске журнала «Голос Хорасана» группировка пригрозила терактами внутри Ирана и призвала своих сторонников к совершению на территории страны актов насилия.

ПРОПАГАНДА В ЮЖНОЙ АЗИИ

Нетерпимость «ИГ-Хорасан» по отношению к шиитам распространяется и на другие этнорелигиозные меньшинства. В частности, сикхская община, которую группировка подчеркнуто называет «индуистско-сикхской», часто становится мишенью как в Афганистане, так и в Пакистане.

«ИГ-Хорасан» отказала как шиитам, так и индуистам-сикхам в статусе «зимми» – защищенного меньшинства в мусульманской стране. Таким образом, группировка считает, что они должны систематически преследоваться.

В июне 2022 года боевики «ИГ-Хорасан» совершили крупное нападение на сикхскую гурдвару (богослужебное сооружение) в Кабуле. Нападение произошло одновременно с новой волной пропаганды, направленной против Индии и вызванной оскорбительными высказываниями представителя индийской политической партии «Бхаратия Джаната Партии» (БДП) Нупур Шармы в адрес пророка Мухаммеда.

«ИГ-Хорасан» оперативно воспользовалась этим поводом, опубликовав материал, где содержались призывы к терактам в Индии. А также обращение к индийским мусульманам с предложением вступать в ряды местного подразделения ИГ под названием «Исламское государство в провинции Хинд» (запрещено в РФ).

Массмедиа агентства «Аль-Азаим» также выпустили видео, в котором боевики обещают отомстить талибам и сикхам в Афганистане. В материале фигурируют фотографии прошлых нападений – в частности, акция боевика Абу Халеда аль-Хинди, штурмовавшего сикхскую гурдвару в Кабуле в 2020 году. «ИГ-Хорасан» пригрозила новыми нападениями, попутно обвинив талибов, что они больше заботятся о международном признании и иностранной помощи, чем о религии.

Последнее нападение боевиков группировки на гурдвару в Кабуле сопровождалось изданием брошюр, аудиозаписей и статей, в которых говорилось, что «ИГ-Хорасан» взяла на себя ответственность за совершенный теракт. В течение нескольких недель после тех событий широкое распространение получила информация о нападавшем – Абу Мухаммаде аль-Таджики. Характер угроз со стороны «ИГ-Хорасан» и последующие пропагандистские волны свидетельствуют об амбициях группировки и ее стремлении стать единственной транснациональной джихадистской силой в регионе.

Усилия группировки, по крайней мере частично, направлены на перевербовку потенциально недовольных боевиков из других организаций, проникнутых радикальными сектантскими настроениями. Учитывая недавние события в афгано-пакистанском регионе, а именно – трудный переход талибов от статуса джихадистского движения к статусу международно признанного правительства и мирные переговоры между Исламабадом и ТТП, регион Южной Азии предоставляет «ИГ-Хорасан» возможность для пополнения своих рядов новыми боевиками.

С прошлого года группировка начала распространять медиаконтент на региональных языках, особенно подчеркивая свою заинтересованность в индийской аудитории посредством перевода на индийские языки – например, малаялам, на котором по большей части говорят в индийском штате Керала.

В то же время англоязычный журнал «Голос Хорасана» опубликовал биографии индийских боевиков из Кералы, которые присоединились к группировке. В материале также рассказывается, что Абдур Рахман Логари, террорист-смертник, штурмовавший международный аэропорт Кабула, отправился в Нью-Дели в 2017 году, чтобы совершить теракт; однако был арестован индийскими властями, прежде чем смог организовать нападение, был экстрадирован в Афганистан. Журнал Khurasan Ghag также поделился историей одного из индийских боевиков, участвовавшего в побеге из Джелалабадской тюрьмы в августе 2020 года, организованном «ИГ-Хорасан».

ПРОПАГАНДА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В мае 2022 года боевики группировки нанесли ракетные удары по территориям Узбекистана и Таджикистана, что свидетельствует о реальной эскалации их враждебности в адрес правительств Центральной Азии в последние месяцы.

С тех пор как талибы пришли к власти, «ИГ-Хорасан» активизировала пропаганду среди носителей центральноазиатских языков и усилила вербовку в рядах местных общин. С этой целью группировка выпускала материалы на таджикском и узбекском языках, а также переводила на эти языки официальные массмедиа ИГ.

Сравнительно недавно появилось таджикоязычное крыло официального пропагандистского аппарата группировки «Аль-Азаим таджики». Другой медиаресурс под названием «Хуросон овози» выпускает контент на узбекском языке и активно вербует выходцев из Центральной Азии в ряды «ИГ-Хорасан».

Кроме того, группировка призывает своих сторонников вступить в борьбу с талибами, которые обвиняются в том, что представляют собой пуштуноцентричную организацию, угнетающую этнических таджиков и узбеков. Чтобы увеличить число сторонников в регионе, «ИГ-Хорасан» все чаще подчеркивает дружественные отношения талибов с «тираническими режимами» Центральной Азии.

«ИГ-Хорасан» на протяжении долгого времени привлекает боевиков из Центральной Азии. В 2015 году фракция Исламского движения Узбекистана (ИДУ, запрещено в РФ) была включена в состав ИГ после того как главарь группировки Усман Гази присягнул на верность ее тогдашнему халифу Абу Бакру аль-Багдади. Центральная Азия также использовалась в качестве опорной базы, через которую боевики группировки могли добираться до Афганистана.

Недавно таджикские ячейки «ИГ-Хорасан» призвали сторонников из диаспор в США, России и Европе присоединиться к ИГ в Афганистане и Пакистане. И распространили материал, в котором последователям предписывается атаковать определенные религиозные секты. Ячейки «ИГ-Хорасан» также действуют в северных афганских провинциях и связаны с финансовыми сетями, которые проходят через страны региона. Кроме того, был прецедент, когда сети группировки направляли членов диаспор Центральной Азии для совершения нападений за границей. Например, в начале 2020 года пятеро граждан Таджикистана были арестованы в Германии за подготовку терактов.

Одним из самых ярких признаков выхода информационной кампании «ИГ-Хорасан» на международный уровень было заметное усиление группировкой англоязычной пропаганды. Первый номер журнала «Голос Хорасана» вышел в конце января 2022 года, а несколько дней спустя медиахолдинг «Аль-Азаим» издал первую книгу на английском языке. Группировка начала издательскую деятельность и информационное вещание на английском языке, чтобы вывести свою повестку на региональный и международный уровень.

Медиахолдинг «Аль-Азаим» сыграл центральную роль в обновленной стратегии «ИГ-Хорасан» в области СМИ и коммуникаций. Он возник из числа конкурирующих, но идеологически объединенных пропагандистских групп, поддерживающих террористическую организацию ИГ, и стал основным медиакрылом, занимающимся разработкой и распространением пропаганды «ИГ-Хорасан». «Аль-Азаим» был развернут в том числе для продвижения стратегии информационной войны и усиления угрозы в адрес стран, объявленных вражескими. Поначалу его тематика была лимитирована и ограничивалась религиозными вопросами. Но впоследствии это медиакрыло ИГ превратилось в набор разноплановых изданий, охватывающих широкий спектр религиозных, социальных и военных вопросов как регионального, так и глобального характера.

На сегодняшний день «Аль-Азаим» выпускает материалы на пушту, дари, арабском, урду, фарси, узбекском, таджикском, хинди, малаялам, русском, английском и уйгурском языках. Кроме того, «Аль-Азаим» использует различные платформы, такие как Telegram, Facebook (запрещен в РФ), TikTok, Hoop, Element, Archive.org и другие. Он также стал источником материалов на большинстве языков для I’lam Foundation – виртуальной платформы ИГ, которая имеет поверхностные веб-адреса и доступна в даркнете.

Поддерживающие «ИГ-Хорасан» издания, такие как Al-Fursan Media, помогли с языковой диверсификацией посредством привлечения добровольцев для перевода материалов на белуджский, талышский и туркменский языки. В глобальном масштабе эта кампания не привела к значительному увеличению возможностей ИГ в целом. Однако «ИГ-Хорасан» стала одним из нескольких подразделений организации, продемонстрировавших расширение зоны своей деятельности.

РЕГИОНАЛЬНАЯ УГРОЗА

После того как талибы пришли к власти в Афганистане, «ИГ-Хорасан» стала стремиться к большей регионализации и интернационализации. Это отражается в работе группировки со средствами массовой информации, а также в усилении агрессивной риторики в адрес соседних государств и в активизации нацеленной против них подрывной деятельности.

Заметное расширение пропаганды «ИГ-Хорасан» на международном уровне, вербовка и сбор средств, нацеленность группировки на все большее число стран могут иметь серьезные последствия для регионов за пределами афгано-пакистанского ареала. «ИГ-Хорасан» может атаковать граждан и интересы других государств Среднего Востока и Центральной Азии, совершать нападения на соседние государства с афганской территории, совершать трансграничные вторжения, а также подстрекать единомышленников к осуществлению терактов за границей.

Ранее уже сообщалось, что боевики «ИГ-Хорасан» совершили попытку подрыва посольства Туркменистана в августе 2021 года, нанесли ракетные удары по территории Узбекистана и Таджикистана весной 2022 года. Члены группировки несколько раз были схвачены пограничниками при попытке пересечь границу между Афганистаном и государствами Центральной Азии в 2019 году. «ИГ-Хорасан» также была связана с таджикской ячейкой, которая готовила теракты в Германии в 2019 году.

Недавние нападения на территории сопредельных государств указывают, что «ИГ-Хорасан» имеет региональные амбиции за пределами Афганистана. Угрозы группировки в адрес стран Центральной Азии демонстрируют как ее возможности, так и намерения. Заявление руководства «ИГ-Хорасан» о планах атаковать правительства Узбекистана и Таджикистана может побудить узбекских и таджикских джихадистов, чья конечная цель – свержение своих правительств, встать на сторону «ИГ-Хорасан», а не правительства талибов.

Если Узбекистан и Таджикистан отреагируют на эту угрозу силовым способом, они обострят фракционную напряженность внутри движения «Талибан». Что поддержит усилия «ИГ-Хорасан» по вербовке отколовшихся от него радикальных элементов.

Таким образом, усугубляя террористическую угрозу в афгано-пакистанском регионе и Центральной Азии, группировка надеется создать сдерживающий эффект для иностранных инвестиций и проектов, которые потенциально могут укрепить позиции «Талибана». Ее основная деятельность направлена на то, чтобы подорвать доверие региона к способности «Исламского Эмирата Афганистан» обеспечить безопасность.

В конечном счете степень угрозы государствам, соседствующим с Афганистаном, и иностранным гражданам будет зависеть от стратегических приоритетов, намерений, возможностей и способности местных игроков предотвратить террористическую деятельность «Исламского государства» в регионе.

Лариса Шашок

Лариса Александровна Шашок – преподаватель МГИМО (У) МИД РФ.