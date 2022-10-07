ОАК показала кабину самолета SSJ-New

Новая кабина SSJ-New с российскими широкоформатными дисплеями пока воплощена на тренажере для этого самолета.

Французскую авионику в кабине импортозамещенного самолета заменят российские широкоформатные дисплеи

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опубликовала информацию об авионике нового регионального самолета SSJ-New, который сейчас создает ее дочерняя корпорация "Иркут". О компоновке кабины пилотов в импортозамещенном самолете в свежем номере корпоративного журнала ОАК "Горизонты" рассказал заместитель директора по разработке филиала "Региональные самолеты" корпорации "Иркут" Александр Долотовский.

По его словам, разработчики сохранили общую философию "тихой и темной" кабины от базовой версии Superjet 100, с боковыми ручками управления вместо штурвала, с высокой степенью автоматизации управления полетом и бортовыми системами.

Однако авионика от французской компании Thales была заменена на бортовой комплекс российской разработки. В результате на приборной доске вместо пяти дисплеев портретного формата с диагональю 9 дюймов будут устанавливаться четыре широкоугольных дисплея с диагональю 15 дюймов. Еще один такой же дисплей заменит на центральном пьедестале два пульта управления системой управления полетом (Flight Management System; FMS) с дисплеями 2,8 дюйма. В перспективе он может быть заменен на дисплей с сенсорным управлением, отметил Долотовский. Для работы с FMS вводится новый орган управления — шайба.

Кабина базовой версии самолета Superjet 100 с бортовой авионикой от Thales. Источник: Корпорация "Иркут"

Замдиректора по разработке филиала "Региональные самолеты" также рассказал, что помимо импортозамещения разработчики включили в конструкцию планера SSJ-New множество локальных улучшений, направленных на снижение себестоимости производства и эксплуатации. Среди видимых отличий от базовой версии самолета он назвал люк доступа в задний приборный отсек, большие двери ниши основных опор шасси и нишу для размещения встроенного бортового трапа. Кроме того, на SSJ-New будут сразу устанавливаться горизонтальные саблевидные законцовки крыла, которые ранее предлагались как опция.

Долотовский также отметил, что в рамках программы импортозамещения разработчики перенесли на SSJ-New весь функционал и архитектуру систем, ранее отработанные на SSJ 100 и уже сертифицированные авиационными властями. "Это позволит нам сократить объем и сроки получения главного изменения к сертификату типа, а также упростить переход пилотов на новую модификацию Superjet”, — объяснил он.

Поскольку основная концепция конструкции самолета и его систем не изменяется, сертификация SSJ-New, который получит официальное обозначение RRJ-95New-100, идет по процедуре главного изменения типовой конструкции.

Долотовский рассказал, что для проведения дополнительных сертификационных испытаний строятся два летных прототипа SSJ. Сейчас самолеты находятся на разных стадиях сборки в производственном центре "Региональных самолетов" в Комсомольске-на-Амуре. Опытный самолет 97002, предназначенный для ресурсных испытаний, в конце июля этого года был доставлен в подмосковный ЦАГИ.

Фюзеляж SSJ-New отправляется из сборочного цеха в Комсомольске-на-Амуре на ресурсные испытания в подмосковный ЦАГИ в июле 2022 г. Источник: ОАК

Долотовский подтвердил, что в небо SSJ-New должен подняться в 2023 году, когда в Комсомольск-на-Амуре будут доставлены два первых опытных комплекта двигателей ПД-8. Эти новые российские моторы заменят используемые сейчас российско-французские двигатели SaM146. Стендовые испытания данный двигатель завершил в мае. "В этом году мы ожидаем начала летных испытаний нового двигателя ПД-8 на летающей лаборатории Ил-76 ЛИИ им. М. М. Громова", — отметил замдиректора "Региональных самолетов".

Разработка импортозамещенной модификации SSJ-New стартовала в 2019 году. В ней участвуют более 30 российских компаний авиастроительной и приборостроительной отраслей. Сертификация новой версии запланирована на 2023 год. Тогда же, согласно одобренной правительством комплексной программе развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года, должны быть поставлены первые две серийные машины. Правительство ожидает, что с 2024 года темпы производства SSJ-New возрастут до 20 машин в год и до 2030 года будет выпущено 142 самолета данного типа.

Две трети этих самолетов (89 ВС) в начале сентября законтрактовала группа "Аэрофлот". Еще восемь SSJ-New через лизинговую компанию ГТЛК получит дальневосточный перевозчик "Аврора".

Максим Пядушкин