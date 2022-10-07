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Crew Dragon с Анной Кикиной на борту отправился на МКС

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Crew Dragon с Анной Кикиной на борту отправился на МКС
Crew Dragon с Анной Кикиной на борту отправился на МКС.
Источник изображения: SpaceX

SpaceX запустила к МКС космический корабль Crew Dragon с четырьмя членами экипажа: тремя американскими астронавтами и российской космонавткой Анной Кикиной — пятой женщиной в истории российских и советских космических полетов. Это вторая миссия по возобновившейся программе перекрестных полетов между NASA и «Роскосмосом», первая прошла две недели назад, когда на орбиту отправился «Союз» с американцем на борту. Трансляция запуска проходила на YouTube-канале SpaceX.

Россия и США давно практиковали перекрестные полеты в космос: российских космонавтов включали в состав экипажа некоторых шаттлов, а американские астронавты летали на «Союзах». После того, как полеты шаттлов прекратились в 2011 году, NASA продолжило использовать «Союзы», чтобы сохранить доступ на Международную космическую станцию, но уже не в порядке обмена, а выкупая у «Роскосмоса» места в космических кораблях.

В 2010-е годы NASA активно финансировало разработку американских космических кораблей частными компаниями, и в 2020 году получило долгожданный результат, когда Crew Dragon отправил на МКС двух астронавтов. С тех пор состоялся лишь один полет американского астронавта на российском корабле, за место в котором NASA заплатило деньги. А в июле 2022 года NASA и «Роскосмос» объявили о возобновлении программы перекрестных полетов: теперь агентства вновь будут обмениваться местами в своих кораблях.

Первый перекрестный полет состоялся 21 сентября, когда на «Союзе» вместе с двумя россиянами отправился Франсиско Рубио (Francisco Rubio). 5 октября состоялся «ответный» полет Crew Dragon. В состав экипажа миссии Crew-5 входят четверо. Командиром миссии стала Николь Манн (Nicole Mann), это первая женщина-представитель коренных американских народов в космосе. Вместе с ней от NASA полетел Джош Кассада (Josh Cassada). Также в состав экипажа вошли представители других стран: Коити Ваката (Koichi Wakata) от JAXA и Анна Кикина от «Роскосмоса». Кикина стала первым представителем России на космическом корабле Crew Dragon, а также пятой женщиной-космонавткой за всю историю советско-российской космонавтики.


Источник изображения: SpaceX


Ракета Falcon 9 с Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 19:00 по московскому времени. Стыковка с МКС произойдет через примерно 29 часов. Ожидается, что корабль вернется на Землю в феврале 2023 года.

Помимо Crew Dragon есть и второй космический корабль, разработка которого финансировалась NASA по той же программе — Boeing CST-100 Starliner. Во время первого испытательного полета он столкнулся с неполадками, и хотя он благополучно вернулся на Землю, он так и не достиг МКС, поэтому программа испытаний значительно замедлилась. В мае он успешно слетал на станцию без экипажа, а в феврале может впервые полететь с людьми на борту. Но, вероятно, полеты россиян на Starliner начнутся не сразу: глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что для начала переговоров об этом необходимо как минимум три успешных полета этого космического корабля.

Григорий Копиев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Boeing
JAXA
NASA
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
МКС
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