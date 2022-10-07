Войти
Сделано у нас

В Петербурге официально открылось производство электроники

581
0
+2
Завод по производству электроники
Завод по производству электроники на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт- Петербург» (площадка «Новоорловская»).
Источник изображения: dpru.obs.ru-moscow-1.hc.sbercloud.ru

Группа компаний «Пантес» официально открыла завод по производству электроники на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт- Петербург» (площадка «Новоорловская»). Это производство печатных плат внесёт свой вклад в снижение зависимости от изделий иностранного производства на российском рынке электроники.

Инвестиции в проект составили 700 млн рублей. Открытие нового производства позволит создать более 200 рабочих мест.


Завод по производству электроники на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт- Петербург» (площадка «Новоорловская»).
Источник: live.staticflickr.com

Введено в эксплуатацию технологическое оборудование для производства электроники от ведущих мировых производителей

О строительстве завода электроники в ОЭЗ «Санкт-Петербург» «Пантес» объявила в 2018 году. В 2020 году компания получила разрешение на строительство. Новый производственный корпус площадью 6 тысяч м2 был спроектирован и построен с использованием инновационных инженерных, экологических и энергосберегающих технологий в строительстве, что позволило сократить эксплуатационные затраты более чем на 25%. Планируемая мощность производства на первом этапе составит до 1 млн электронных блоков в год.

ГК «ПАНТЕС» входит в десятку крупнейших в РФ контрактных производителей электроники. История компании берет свое начало с 1993 года, когда группа единомышленников из нескольких профильных Научно-Исследовательских Институтов приняла решение заняться разработкой электроники на заказ.


Завод по производству электроники на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт- Петербург» (площадка «Новоорловская»).
Источник: live.staticflickr.com

Сегодня компания специализируется на разработке и производстве компонентов для областей применения, критичных к отказу оборудования, таких как энергетика, транспорт, связь и телекоммуникации. Среди клиентов предприятия — АО «Силовые машины» и АО «Трансмашхолдинг». Также компания производит элементы для системы «Умный город».

"Сделано у нас"

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Силмашин
Проекты
2020-й год
Похожие новости
05.02.2021
"Ростех" и ОАК попали в план проверок Счетной палаты на 2021 год
06.11.2020
Автоматизированная система управления интеллектуальной собственностью ОАК победила в профильном конкурсе
16.01.2015
Стратегическое планирование технологического развития как основа достижения технологического лидерства России
26.03.2013
С чего начать новую индустриализацию
15.02.2011
Все-таки не так срочно
28.05.2010
Бразилия намерена вместе с Россией поработать над истребителем 5-го поколения, заявляют в общественной палате
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.10 15:54
  • 17
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 07.10 15:48
  • 34436
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.10 15:30
  • 0
Польский корпус охраны пограничья – инструмент по подготовке и проведению диверсий на территориях соседних государств
  • 07.10 10:36
  • 1
Военных пенсионеров могут мобилизовать, если они подходят под критерии
  • 07.10 10:30
  • 1
Наш ответ на провокации Запада однозначно будет адекватным и жестким
  • 07.10 08:48
  • 1
Власти Запорожской области предложили разместить в регионе базу ВМФ России
  • 07.10 07:57
  • 3
Штатная амуниция появляется на торговых интернет-площадках, заявили в СПЧ
  • 07.10 05:21
  • 2
США запланировали поставки на Украину 500 снарядов увеличенной дальности M982 Excalibur со спутниковым наведением
  • 07.10 05:11
  • 132
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 06.10 23:04
  • 20
Пополнили запасом: в войска уже призвано более 200 тыс. человек
  • 06.10 16:55
  • 0
ПРОЕКТ CUPPER СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПРЕМИИ «НОВАТОР МОСКВЫ»
  • 06.10 16:16
  • 2
Эта российская подлодка за считанные минуты уничтожит целые города
  • 06.10 13:36
  • 21
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 06.10 10:38
  • 1
Размещение мобилизованных граждан в автономных условиях
  • 06.10 09:21
  • 1
Российский ЗРК «Оса» уничтожил украинский Су-25