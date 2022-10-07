В Петербурге официально открылось производство электроники

Группа компаний «Пантес» официально открыла завод по производству электроники на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт- Петербург» (площадка «Новоорловская»). Это производство печатных плат внесёт свой вклад в снижение зависимости от изделий иностранного производства на российском рынке электроники.

Инвестиции в проект составили 700 млн рублей. Открытие нового производства позволит создать более 200 рабочих мест.

Завод по производству электроники на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт- Петербург» (площадка «Новоорловская»). Источник: live.staticflickr.com

Введено в эксплуатацию технологическое оборудование для производства электроники от ведущих мировых производителей

О строительстве завода электроники в ОЭЗ «Санкт-Петербург» «Пантес» объявила в 2018 году. В 2020 году компания получила разрешение на строительство. Новый производственный корпус площадью 6 тысяч м2 был спроектирован и построен с использованием инновационных инженерных, экологических и энергосберегающих технологий в строительстве, что позволило сократить эксплуатационные затраты более чем на 25%. Планируемая мощность производства на первом этапе составит до 1 млн электронных блоков в год.

ГК «ПАНТЕС» входит в десятку крупнейших в РФ контрактных производителей электроники. История компании берет свое начало с 1993 года, когда группа единомышленников из нескольких профильных Научно-Исследовательских Институтов приняла решение заняться разработкой электроники на заказ.

Завод по производству электроники на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт- Петербург» (площадка «Новоорловская»). Источник: live.staticflickr.com

Сегодня компания специализируется на разработке и производстве компонентов для областей применения, критичных к отказу оборудования, таких как энергетика, транспорт, связь и телекоммуникации. Среди клиентов предприятия — АО «Силовые машины» и АО «Трансмашхолдинг». Также компания производит элементы для системы «Умный город».

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