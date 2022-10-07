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Военное обозрение

США передадут свои технологии и разработки Австралии для собственного производства ракет

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Источник изображения: topwar.ru

Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin объявила, что наняла австралийскую компанию Conscia для определения будущих мест для строительства нового завода. Вице-президент Lockheed Martin Пэт Сандерлин сказал, что первый новый завод должен быть готов через два-три года после того, как Lockheed выберет площадку для строительства.

Все это является частью программы стоимостью 1 миллиард австралийских долларов (около 40 миллиардов рублей) под названием Sovereign Guided Weapons and Explosive Ordnance Enterprise (GWEO), о которой впервые объявило в марте 2021 года предыдущее правительство. Австралия взяла на себя обязательство производить на своей территории больше боеприпасов и оружия, все больше осознавая свою уязвимость перед нестабильными цепочками поставок. В качестве причин такой уязвимости названы «действия противника» и «пандемия». Чем именно "противники" мешают Австралии реализовывать цепочки поставок, в Канберре не сообщили.

Lockheed и Raytheon являются крупнейшими поставщиками управляемого оружия в Австралию. Цель правительства состоит в том, чтобы они быстро укрепили свои возможности по обслуживанию и производству управляемого оружия и его компонентов в этой стране, не так давно ставшей одной из участниц нового военного блока AUKUS.

По словам Пэта Сандерлина, часть цели Lockheed состоит в том, чтобы «увеличить скорость производства, надежность и качество ракет» в Австралии. В своем заявлении компания также объявила, что в рамках этих усилий откроет новое предприятие в партнерстве с Thales Australia в провинции Новый Южный Уэльс.

Это на шаг приблизит Австралию к национальному потенциалу управляемого оружия, а также настроит нас на потенциальный будущий экспорт продукции австралийского производства

— заявил Джеймс Хединг, директор программ Управления стратегических возможностей Lockheed Martin Australia по ракетам и управлению огнем.

Thales Australia уже управляет государственным предприятием в Новом Южном Уэльсе и осуществила там значительные инвестиции в современное передовое производственное оборудование.

Таким образом американский ВПК продолжает наращивать темпы работы, связанные с охватом всё новых и новых территорий не просто по сбыту своей продукции, но и в плане подсаживания новых и новых стран на технологии, которые вводят военную промышленность этих стран в тотальную зависимость от США.

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Страны
Австpалия
США
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Thales
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