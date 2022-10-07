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Военное обозрение

ВМС США заключили контракт на поставки гидроакустических буев нового поколения

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы США заключили контракт на поставку гидроакустических буев нового поколения с компанией Ultra Group.

Как утверждает американская пресса, компания является мировым лидером в сфере поставок гидроакустических буев. Ее услугами пользуются военно-морские силы США, Канады, Великобритании и ряда других государств. Но основным потребителем продукции компании, безусловно, являются Военно-морские силы США.

Компания Ultra имеет хорошо зарекомендовавшую себя историю предоставления лучших в своем классе гидроакустических буев для ВМС США. Одна из главных задач компании в настоящее время – снижение стоимости поставляемой техники. Такая политика полностью укладывается и в общую стратегию американского флота по сокращению расходов на свою деятельность.

Стоит отметить, что любые действия по укреплению оборонного потенциала страны рассматриваются Пентагоном как очень значимые в контексте общего противостояния Китаю. Ведь в соперничестве держав в Азиатско-Тихоокеанском регионе ключевую роль призван играть именно военно-морской флот, но его модернизация потребует от США соответствующих усилий, в том числе и финансового характера. Если компании удастся снизить расходы на буи, это будет очень позитивно воспринято в Пентагоне и приведет к росту закупок.

С помощью гидроакустических буев нового поколения планируется осуществлять мониторинг перемещений не только субмарин, но и беспилотных подводных аппаратов. При этом новые буи могут быть скрытно размещены в районе военных баз стран, которые США определили как своих основных противников. Другими словами, речь идёт в первую очередь о России и Китае. Новые буи способны не только осуществлять слежение, но и использовать защищённые каналы связи для передачи данных на пульт управления операторов на базах ВМС США.

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Страны
Великобритания
Канада
Китай
Россия
США
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