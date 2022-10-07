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ТАСС

NYT: частные продажи американского оружия на Украину достигли сотен миллионов долларов

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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

Только за первые четыре месяца текущего года Госдепартамент США одобрил частные сделки по продаже оружия Украине на более чем $300 млн, пишет издание

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. США в десятки раз нарастили продажу оружия на Украину через частных экспортеров с конца февраля текущего года, сократив период согласования сделок с недель до нескольких часов. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times.

По ее сведениям, только за первые четыре месяца текущего года Госдепартамент США одобрил частные сделки по продаже оружия Украине на более чем $300 млн, при этом за весь 2021 финансовый год эта сумма составила $15 млн.

С одной стороны, как отмечает издание, деятельность частных торговцев оружием - "сущие пустяки" по сравнению с военными поставками на сумму более $17,5 млрд, которые уже осуществил Белый дом. С другой стороны, частные продажи отслеживаются не так строго: продавцы, покупатели и само оружие остаются "вне поля зрения общественности". Кроме того, сократив сроки утверждения сделок, Госдепартамент одновременно ускорил регистрацию новых продавцов оружия. В результате оружие, проданное через частных посредников, с гораздо большей вероятностью попадет на черный рынок, пишет газета, вспоминая опыт Афганистана и Сирии.

"Это Дикий Запад. Многие люди, которые раньше не занимались оружием, обратились к этому бизнесу, поскольку видят в нем возможности для себя", - считает юрист, представляющая интересы экспортеров оружия, и член федеральной консультативной группы по торговле оборонной продукцией Ольга Торрес.

Ранее президент США Джо Байден проинформировал своего украинского коллегу Владимира Зеленского о выделении Вашингтоном Киеву нового пакета военной помощи объемом $625 млн. Как отметил позднее госсекретарь США Энтони Блинкен, с учетом последнего объявления общий объем военной помощи Украине составит более $17,5 млрд. 

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Страны
Афганистан
Сирия
США
Украина
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