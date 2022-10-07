На Курилах прошли учения с системами ПВО С-300В4

Москва. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Российские военные провели на Курильских островах учениях с системами противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-300В4, сообщил Восточный военный округ в четверг.

"Расчёты зенитных ракетных комплексов С-300В4 на одном из островов Курильской гряды отработали задачи по прикрытию военных объектов от ударов средств воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении пресс-службы округа.

В нем отмечается, что после получения учебного сигнала военнослужащие выполнили норматив по переводу комплексов в боевое положение.

"С помощью средств радиолокационной разведки расчёты комплексов обнаружили воздушные цели условного противника в установленной зоне ответственности, выполнили наведение и захват средств воздушного нападения", - сообщила пресс-служба.

По словам военных, цели были уничтожены условными (электронными) пусками ракет.

1 декабря 2020 года Минобороны РФ сообщило, что на Курильских островах заступили на боевое дежурство системы ПВО большой дальности С-300В4 (концерн "Алмаз-Антей").