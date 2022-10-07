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Военное обозрение

Посол Украины в Лондоне: Иранские дроны стали опасными для ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Иранские дроны стали очень опасными для ВСУ. Но украинские военные занялись «поисками противоядия» против этого нового оружия, оказавшегося в распоряжении российской армии.

Об этом в интервью британскому телеканалу Sky News заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.

Но на данный момент против такой техники стратегические объекты киевских силовиков практически беззащитны. В основном союзные силы стали использовать их для нанесения ударов по штабам и другим важным целям практически по всей территории Украины.

Особые опасения у командования ВСУ вызывает применение россиянами непривычной тактики, при которой объекты атакует рой дронов.

Впервые такой способ атаки Вооруженные силы РФ задействовали в Белой Церкви (Киевская область), где располагается штаб Украинского иностранного легиона, то есть центр, управляющий зарубежными наемниками, воюющими на стороне ВСУ. Он распределяет их по всему театру боевых действий. В атаке приняло участие шесть дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136.

Факт атаки подтвердил киевский губернатор Алексей Кулеба. Для Киева стал неприятным сюрпризом удар по той части Украины, которую российские военные практически перестали «тревожить».

Это вид беспилотников, хотя и имеет относительно большие габариты и способность нести значительную полезную нагрузку, отличается невысокой стоимостью. Shahed-136 двигаются на малых высотах, достигая цели по координатам GPS, которые вводятся перед запуском.

Источник изображения: topwar.ru

С другой стороны, Россия способна задействовать отечественные дроны «Герань-2», являющиеся аналогами иранских «Шахидов». На Украине и Западе многие считают, что Тегеран обозначил такой русской маркировкой продукцию, поставляемую им в РФ.

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