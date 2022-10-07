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Военное обозрение

Захарова: Москва передала Еревану и Баку всеобъемлющие предложения для мирного договора

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Источник изображения: topwar.ru

Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила в ходе брифинга, что Москва подготовила и передала на рассмотрение руководству Азербайджана и Армении предложения для заключения мирного договора. Она подчеркнула, что комментировать детали документа и ведущихся между сторонами переговоров нецелесообразно.

Наши всеобъемлющие предложения переданы Баку и Еревану, как мы уже сообщали, спецпредставитель министра иностранных дел России Игорь Ховаев совершил серию поездок в регион для консультаций по данной теме

— сообщила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что Россия в столь сложном вопросе не занимается саморекламой, а нацелена на достижение конкретного результата. Подход Москвы в этом вопросе предельно ясен, чего не скажешь о западных посредниках, пытающихся вмешаться в процесс урегулирования конфликта между Баку и Ереваном.

О роли некоторых западных посредников, честно говоря, и говорить даже не хочется, потому что назвать их посредниками мира невозможно

— отметила Захарова, добавив, что Москва готова «поддержать те усилия, которые ведут к осязаемым позитивным результатам».

Следует отметить, что Россия ведет постоянную дипломатическую работу по разрешению многолетнего конфликта между Азербайджаном и Арменией из-за территориальных споров в приграничных районах Нагорного Карабаха. Два года назад именно Москва выступила инициатором и участником трехстороннего соглашения о прекращении военных действий между противоборствующими сторонами.

В процесс мирного урегулирования активно вмешивается Анкара. В Турции не скрывают симпатий к Азербайджану, при этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прилагает немалые дипломатические усилия, чтобы примирить враждующие стороны и наладить отношения с Арменией. Ведь несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. Турецкий лидер стремится исправить эту ситуацию

Сегодня стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в четверг в Праге на полях саммита Европейского политического сообщества. Об этом сообщил турецкий телеканал A Haber. И хотя подробности встречи неизвестны, турецкие СМИ пишут, что Эрдоган намерен провести прямые переговоры с Пашиняном по установлению дипломатических отношений и урегулированию карабахского конфликта.

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Кредитование
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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