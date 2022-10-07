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ЦАМТО

Финляндия предоставит Украине девятый пакет военной помощи

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Флаг Финляндии
Флаг Финляндии.
Источник изображения: Suojelupoliisi

ЦАМТО, 6 октября. Финляндия предоставит Киеву девятый пакет военной помощи, детали засекречены, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на финское Минобороны.

"Финляндия снова передает Украине пакет военной помощи. Президент республики 6 октября принял решение об этом по предложению правительства. Это уже девятая поставка военного оборудования из Финляндии на Украину", – говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасной доставки помощи не будет предоставлено никаких дополнительных сведений о содержании, способе доставки или сроках оказания помощи, уточняется в сообщении.

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Страны
Украина
Финляндия
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