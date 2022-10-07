В США оценили ядерный арсенал России

Россия и США вместе владеют примерно 90 процентами мировых запасов стратегического ядерного оружия. Об этом пишет издание The Washington Post (WP).

Эксперты затрудняются назвать точное количество ядерного оружия, которым владеет Россия. Ядерное оружие делится на две категории: стратегическое (например, ракеты большой дальности) и тактическое (ограниченное оружие, которое можно применить на определенный объект). По оценкам Федерации американских ученых, в ядерном арсенале РФ значится 1912 единиц тактического назначения, а также 1185 межконтинентальных баллистических ракет и 800 баллистических ракет для подводных лодок.

Самым вероятным для использования ядерным оружием WP называет ракетный комплекс 9К720 «Искандер», классифицируемый НАТО как SS-26. Это баллистическая ракета наземного базирования, в российском арсенале их всего около 100 единиц. 25 июня президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы Москва передаст Минску ракетные комплексы «Искандер-М». Путин также отметил, что на таких комплексах можно применять как баллистические, так и крылатые ракеты.

WP подчеркивает, что Россия в 1961 году испытала самое мощное в истории оружие — АН602, известное как «Царь-бомба», мощность взрыва которой составила 58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте. Для сравнения: самая «слабая» единица ядерного арсенала имеет мощность около 0,3 килотонны и оставляет после себя последствия, схожие с взрывом в порту Бейрута в 2020 году.

Американские эксперты пришли к выводу, что у России имеется около 500 единиц тактического ядерного оружия ВКС, в том числе гравитационные бомбы и крылатые ракеты класса «воздух-поверхность». Многие из них доставляются сверхвуковыми самолетами, например Ту-22 и Су-34.

Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что украинский конфликт вошел в новую и опасную фазу. Боррель предупредил, что конвенциональная война может перерасти в конфликт с применением ядерного оружия.