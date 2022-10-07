США предоставили Чехии военную помощь в размере 106 млн. долларов

ЦАМТО, 6 октября. Минобороны Чехии 3 октября сообщило, что Конгресс США утвердил пакет военной помощи Чешской Республике на сумму 100 млн. долл.

Как отмечается, военная помощь в рамках программы "Иностранное военное финансирование" предназначена для поддержки модернизации вооруженных сил и частичной замены поставленных на Украину вооружений.

Еще 6 млн. долл. дополнительно выделены из Фонда противодействия "российскому влиянию" для создания групп киберреагирования, которые будут сформированы в вооруженных силах Чехии.

Как заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, Прага будет инвестировать средства в модернизацию обороны и дальнейшую помощь Украине. Американская безвозмездная помощь рассматривается как знак признательности за помощь Чехии Украине с начала конфликта и за отношение к безопасности страны и ее союзников.

Бригадный генерал Мирослав Фейкс, комментируя создание групп киберреагирования, заявил, что США окажут помощь в защите чешских военнослужащих, техники и вооружений от "российской угрозы" в этой сфере. Чехия нуждается в новых аппаратных средствах и программном обеспечении для применения в районах развертывания. Современное оборудование должно быть надежно защищено и наличия только антивирусных программ уже недостаточно.

Чехия является одним из крупных поставщиков военной техники Украине. С начала конфликта Чешская Республика передала Киеву военной техники на сумму более 3,8 млрд. чешских крон. Как отмечается, из соображений безопасности детали помощи могут быть раскрыты только после окончания конфликта.

Известно о поставках Чехией Киеву 72 танков Т-72, 20 реактивных систем залпового огня RM-70, 20 самоходных гаубиц "Дана", 122-мм гусеничных самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и боевых вертолетов.