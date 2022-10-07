Будущее НАТО зависит от Украины. Ее должны принять в альянс

Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Киеве, 31 октября 2019 года.

Европейцы тратят время, обсуждая вступление Украины в ЕС, а должны сосредоточиться на том, как сделать ее участницей НАТО, считает автор статьи в WSJ. Если достичь полноправного членства не удастся, то альянс должен хотя бы гарантировать ей безопасность.

Эндрю Михта (Andrew Michta)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в последние недели выразила оптимизм по поводу прогресса Украины на пути к членству в Европейском союзе. Хотя эта перспектива важна для восстановления страны, но она второстепенна по сравнению с вопросами безопасности, суверенитета и выживания. Однако на этот счет фон дер Ляйен и другие европейские лидеры предпочитают отмалчиваться. Иначе им придется занять более отчетливую позицию по членству Украины в НАТО.

Украина — держава среднего размера, на которую нацелился сосед, обладающий ядерным оружием. И никакие институциональные реформы этой мрачной реальности не изменят. Европейцы тратят драгоценное время, обсуждая вступление Украины в ЕС, а должны сосредоточиться на том, как ввести страну в НАТО — а если достичь полноправного членства не удастся, то как минимум гарантировать ей безопасность.

Это необходимо, потому что от событий на Украине зависит будущее самой НАТО. За редкими исключениями после окончания холодной войны члены альянса серьезно разоружались. На сегодняшний момент потребуется минимум десять лет, чтобы восстановить на континенте хоть какое-то подобие реальной военной мощи. У Украины же, пожалуй, сильнейшая в Европе армия: ее солдаты закалены в боях и доказали, что могут успешно противостоять российским силам даже без необходимого оружия и снаряжения.

Акцент Брюсселя на вступлении Украины в ЕС кажется способом избежать неудобных вопросов безопасности, вставших перед Западом. Созданные государствами организации должны отражать реалии на местах, а иначе перестают быть жизнеспособными. И в таком случае они рискуют стать неуместными — сколько бы совещаний в верхах они ни проводили и сколько бы деклараций ни подписывали.

Последние три десятилетия НАТО действует на автопилоте: угрозы безопасности исчезли, и она перестала быть столпом коллективной обороны Запада. С февраля ситуация в корне изменилась. По новой стратегической доктрине, обнародованной на июньском саммите в Мадриде, альянс вернулся к задачам сдерживания и обороны. Как можно в таком случае не объединиться со страной, которая сейчас находится в авангарде этой борьбы?

В конце концов, не заботило же руководство НАТО охлаждение с Москвой в 1955 году, когда спустя десять лет после Второй мировой в альянс влилась Западная Германия. Они понимали, что Германия нужна для сдерживания и обороны в Европе. Эту же картину мы видим и сегодня, только на сей раз Украина стоит у ворот и не пускает в Европу захватническую Россию.

Пока европейские правительства не начнут серьезный разговор о том, как сделать Украину неотъемлемой частью оборонительного периметра НАТО — если не самого альянса — мы будем обсуждать лишь второстепенные вопросы, всячески избегая главного вызова.

Эндрю Михта — декан Колледжа международных исследований при Европейском центре безопасности имени Джорджа Маршалла в немецком Гармише, а также старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта при Атлантическом совете.

Комментарии читателей:

yury friedman

А вопрос о приеме Украины в ЕС и НАТО до 24 февраля 2022 года вообще стоял? В стране свирепствует коррупция, а экономика на грани развала.

Gregory L

Да кому вообще какое дело до Украины? С какой стати мне защищать Украину и рисковать жизнью ради далекой страны, которая лишена какой бы то ни было стратегической ценности для США. Зачем мне дразнить русского медведя? Зачем эта вражда?

Sara Baker

Не это ли стало поводом к конфликту? Или по крайней мере предлогом для Путина, чтобы ввести войска? Думаю, борьба будет продолжаться до последнего доллара. Европейцы, конечно, раскошеливаться не собираются.

Michael Wiley

Выгнать: Венгрию. Впустить: Украину.

Richard Barry

Кто поручится, какое будущее нас ждет? Какое-то время назад Путин сам просился в НАТО. Президентом тогда был Билл Клинтон. Чего только не бывает.

Может, после окончания боевых действий будет правильно, если США помогут Украине восстановить ядерный потенциал? Может, Россия проиграет, в ней произойдет череда переворотов, и она распадется? А может, Украина примет на себя ядерный удар и сама развалится?

Чего нам точно не нужно, так это очередного нахлебника, которого придется защищать десятками тысяч солдат. Это задача Европы, а не наша. Нам не нужна еще одна Корея, только на Украине.

John ALEXANDER

Если вы знаете историю и читали, как убийство эрцгерцога Фердинанда положило начало крупнейшему конфликту того времени — Первой мировой — то поймете цену вступлению Украины в НАТО. Нас могут ждать десятки миллионов смертей, неизмеримые страдания и непоправимый ущерб окружающей среде.

Вступление Украины в НАТО автоматически переведет конфликт в разряд мировой войны. НАТО — это не просто клуб по интересам.

Melissa Roberts

Путин спросит: "Фон дер Ляйен? А сколько у нее дивизий?".

Сarol Perry

Зачем принимать в НАТО страну, которая уже ведет вооруженный конфликт с Россией? Я понимаю, что Украина тут не агрессор, но с ее вступлением США окажутся в прямом конфликте с Россией. Полнейшее безрассудство.

Janet Cobb

США самим нужны твердые гарантии от НАТО, что альянс защитит нашу южную границу, потому что наше собственное правительство делать этого не собирается.