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Ростех

Модернизированный Ка-32А11ВС совершил первый полет с двигателями ВК-2500ПС-02

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Ка-32А11ВС
Ка-32А11ВС.
Источник изображения: rostec.ru

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех приступил к очередному этапу испытаний модернизированного вертолета Ка-32А11ВС, способного тушить пожары при отрицательных температурах. Винтокрылая машина выполнила первый полет с двигателями ВК-2500ПС-02, его продолжительность составила 37 минут. В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех систем, продемонстрирована устойчивость и высокая управляемость.

Двигатели ВК-2500ПС-02, которыми оснащен модернизированный Ка-32А11ВС, разработаны и произведены на «ОДК-Климов», входящем в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха. Применение новых силовых установок позволило улучшить летно-технические характеристики винтокрылой машины, расширило возможности по эксплуатации вертолета, в том числе при работе с внешней подвеской.

«Первый успешный полет Ка-32А11ВС с турбовальными двигателями – знаковое событие. За годы эксплуатации вертолет зарекомендовал себя как эффективная и надежная машина. Двигатели ВК-2500ПС-02 повышают устойчивость и безопасность управления вертолетом при сильном боковом ветре, в том числе – в условиях высокогорья. Это позволит расширить географию использования машины при тушении лесных пожаров и проведении аварийно-спасательных операций. Все сертификационные испытания мы планируем завершить в третьем квартале 2023 года», – сказал индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.

Модернизированный Ка-32А11ВС – первый в мире вертолет, который сможет тушить пожары при отрицательных температурах. Эту возможность обеспечила уникальная отечественная подвесная система пожаротушения СП-32 с функцией подогрева воды. Ее вместимость – до 4000 литров с возможностью использования 400 литров пеноагента. Благодаря более мощной системе водозабора бак автоматически наполняется всего за 60 сек – на 25% быстрее, чем в предшествующей версии вертолета. В числе опций, обеспечивающих борьбу с огнем, – подвесные водосливные устройства ВСУ-5 и водяная пушка для горизонтального пожаротушения.

Кроме того, вертолет оснащен современным аварийно-спасательным оборудованием, а также «стеклянной кабиной» – цифровым пилотажно-навигационным комплексом с дисплейной индикацией. Ка-32А11ВС способен тушить возгорания в условиях сильной задымленности, на последних этажах высотных зданий и объектах нефтегазовой промышленности.

«Программа модернизации предусматривает доработку ранее выпущенных вертолетов семейства Ка-32. В общей сложности на Кумертауском предприятии холдинга выпущено более 260 вертолетов Ка-32 в различных модификациях. При этом Ка-32А11ВС признан одним из самых эффективных противопожарных вертолетов в мире. Двухвинтовая схема этой линейки винтокрылых машин обеспечивает их уникальные маневренные характеристики в вертикальной и горизонтальной плоскостях, повышает устойчивость, а также удобство пилотирования. Это особенно важно при выполнении аварийно-спасательных работ и тушении пожаров в условиях сложной наземной обстановки или в плотной городской застройке, в том числе вблизи высотных зданий, когда полет и устойчивое зависание вертолета затруднены ветровыми вихревыми потоками», – подчеркнул первый заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» Олег Гуляев.

Обновленный Ка-32А11BC адаптирован под применение очков ночного видения. Возможности вертолета могут быть расширены за счет установки дополнительного обзорного, навигационного и иного целевого оборудования, интегрированного в бортовой пилотажно-навигационный комплекс.

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Страны
Россия
Продукция
ВК-2500
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