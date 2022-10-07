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РИА Новости

Штатная амуниция появляется на торговых интернет-площадках, заявили в СПЧ

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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на улице вблизи Новосибирского высшего военно-командного училища
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на улице вблизи Новосибирского высшего военно-командного училища.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

Член СПЧ Кабанов призвал разобраться, почему штатная амуниция продается через интернет

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Проблемами материально-технического обеспечения мобилизованных должна заниматься военная прокуратура и оперативные службы, штатная амуниция появляется на торговых интернет-площадках, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.

"В этой ситуации надо разбираться военной прокуратуре и оперативным службам, в том числе военной контрразведке, поскольку мы отслеживали ситуацию по материально-техническому обеспечению и отметили, что кроме того, что люди сами себе покупают броню, а это порядка 200 тысяч рублей в среднем, мы видим, что огромное количество штатной амуниции появляется на торговых интернет площадках", - сказал Кабанов в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

По его словам, такая ситуация была выявлена за последние две недели, и эти товары "явно идут со складов", а цены на них выше "в десять раз". При этом член СПЧ заявил, что о такой ситуации заявляли еще с февраля.

"Люди, которые занимаются обеспечением добровольцев, контрактников, с февраля нам об этом говорили уже давно, что не хватает банально брони: бронежилетов и касок. Почему не был подготовлен этот вопрос, опять же вопрос к Минобороны и тыловому обеспечению", - сказал Кабанов.

Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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3 комментария
№1
07.10.2022 06:47
Со знакомым вчера общался, друзья его мобилизованные рассказывали, как резервисты, которые сами себя нормально укомплектовали, потом прятали эту снарягу или раздавали другим.

Потому что всех, кто более менее прилично был экипирован за свои деньги офицеры забирали в ДШБ (по барабану, служил или нет, какое здоровье - "назывался груздем, полезай в кузов ")

Ну а ДШБ, это штурмовики, вся тяжесть штурмовики, особенно городской на них.

Фактически выполняют работу Вагнера, только за гораздо меньшие деньги и при худшем оснащении.

У меня из Ратниковской экипировки только две пластины, все остальное принципиально решил брать альтернативное.

Цитата, q
что кроме того, что люди сами себе покупают броню, а это порядка 200 тысяч рублей в среднем, мы видим, что огромное количество штатной амуниции
Да у меня уже рубасов 250 ушло (не считая того, что уже было из "прошлой жизни)", и то не все (воротника нет противоосколочного, защиты плечей, ну про пах уже молчу)
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№2
07.10.2022 07:48
Цитата, Восход сообщ. №1
У меня из Ратниковской экипировки только две пластины, все остальное принципиально решил брать альтернативное.
зря.. случись что на поле боя первым в глаза бросается боец который отличается внешним видом от других ..  и если все вокруг в цифре и в армейских брониках а тут тип в мультикаме да не дай бог прицел на АК стоит... Первая цель.
К тому же чехол от б43-45 сразу с воротником из арамида и под него проще подогнать плечи, напашник. Ну и ещё секрет, можно найти на бедра кевлар от комплекта пермячка. Да чего уж бедра) и на лицо там маска с кевлара есть.  Ток сегодня вспомнил.
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№3
07.10.2022 07:57
Штатную амуницию, в том числе новенькие в кейсах  тепловизоры и ПНВ, продавали всегда. Про остальное молчу. А уж те же ПСО-4*24 десятками видел в продаже. Сейчас бы раздать эти прицелы мобилизованым на калаши... Хуже точно не будет. А уж на РПК вобще отлично. Свой шатаный марксмэен.
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