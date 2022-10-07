Штатная амуниция появляется на торговых интернет-площадках, заявили в СПЧ

Член СПЧ Кабанов призвал разобраться, почему штатная амуниция продается через интернет

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Проблемами материально-технического обеспечения мобилизованных должна заниматься военная прокуратура и оперативные службы, штатная амуниция появляется на торговых интернет-площадках, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.

"В этой ситуации надо разбираться военной прокуратуре и оперативным службам, в том числе военной контрразведке, поскольку мы отслеживали ситуацию по материально-техническому обеспечению и отметили, что кроме того, что люди сами себе покупают броню, а это порядка 200 тысяч рублей в среднем, мы видим, что огромное количество штатной амуниции появляется на торговых интернет площадках", - сказал Кабанов в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

По его словам, такая ситуация была выявлена за последние две недели, и эти товары "явно идут со складов", а цены на них выше "в десять раз". При этом член СПЧ заявил, что о такой ситуации заявляли еще с февраля.

"Люди, которые занимаются обеспечением добровольцев, контрактников, с февраля нам об этом говорили уже давно, что не хватает банально брони: бронежилетов и касок. Почему не был подготовлен этот вопрос, опять же вопрос к Минобороны и тыловому обеспечению", - сказал Кабанов.

Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.