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РИА Новости

Военных пенсионеров могут мобилизовать, если они подходят под критерии

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Частичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

Военных пенсионеров могут мобилизовать при соответствии критериям призыва

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Военные пенсионеры могут быть призваны в ВС РФ по частичной мобилизации в случае, если их состояние здоровья и военно-учетная специальность соответствуют требованиям призыва, сообщили в четверг на правительственном портале "Объясняем.рф".

"Военные пенсионеры призываются по мобилизации, если их состояние здоровья и имеющаяся военно-учетная специальность соответствуют требованиям призыва. Если вы считаете, что можете быть призваны, у вас есть возможность прибыть в военкомат и выразить желание быть мобилизованным", - ответили на портале на соответствующий вопрос.

Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.

Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.

В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.

После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".

Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.рф", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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1 комментарий
№1
07.10.2022 10:36
В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.   -  я  как-то высказывался   за то чтобы  новые  бойцы  попадали в  качестве  пополнения в действующие  части , дабы передавался опыт боевой! Не  уверен, что на  полигоне  за 1-2  мес они многое  изучат и отработают и потому  боевой  опыт именно этой  войны  надо передавать в  частях уже  воюющих
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