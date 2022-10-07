ВС Марокко получили два вооруженных БЛА "Винг Лунг-2"

ЦАМТО, 6 октября. Вооруженные силы Марокко приобрели, как минимум, два средневысотных БЛА большой продолжительности полета (класс MALE) "Винг Лунг-2" (Wing Loong II) китайской корпорации AVIC (Aviation Industry Corporation of China).

Как сообщает Infodefensa.com, агентство Defense Arab уже опубликовало в Twitter видео полета одного из полученных БЛА.

Напомним, что Рабат вел переговоры о закупке неназванного количества вооруженных БЛА "Винг Лунг-2" для замены в перспективе состоящих на вооружении ВВС страны "Винг Лунг-1", переданных из состава ВС ОАЭ.

В 2020 году ОАЭ безвозмездно передали ВС Марокко четыре БЛА "Винг Лунг-1", которые позволили сформировать ядро первой эскадрильи вооруженных БЛА в составе ВВС Марокко. Они, в частности, активно применялись для нанесения авиаударов по формированиям национально-освободительного движения "Фронт ПОЛИСАРИО", борющегося за независимость Западной Сахары.

Как предполагается, несмотря на то, что ВС Марокко подписали контракт на закупку 36 разведывательно-ударных БЛА "Байрактар TB2" и уже получили 2/3 аппаратов, они намерены и дальше придерживаться политики диверсификации поставщиков ВиВТ. В прошлом месяце, например, был подписан контракт на приобретение 150 БЛА WanderB и ThunderB израильской компании Bluebird Aero Systems.

"Винг Лунг-2" представляет собой улучшенную версию БЛА "Винг Лунг-1" и относится к классу MALE (Medium-Altitude Long-Endurance). Корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC) представила концепцию "Винг Лунг-2" на выставке Aviation Expo China в Пекине в сентябре 2015 года, а прототип БЛА был впервые представлен публично в рамках авиасалона Airshow China в Чжухае в ноябре 2016 года. Летные испытания "Винг Лунг-2" начались в марте 2017 года.

"Винг Лунг-2" отличается от "Винг Лунг-1" улучшенной аэродинамической конструкцией, усовершенствованным планером, модернизированными бортовыми системами, может нести больше полезной нагрузки и выполнять полеты на большую дальность.

Максимальная взлетная масса БЛА – 4200 кг, максимальная продолжительность полета – около 32 ч, максимальная скорость – 379 км/ч. C максимальной внешней нагрузкой 480 кг (до 12 бомб или ракет с лазерным наведением) БЛА может выполнять полет в течение 20 часов. Дальность применения БЛА в зоне прямой видимости составляет 200 км, но может быть увеличена до 2000 км при использовании канала спутниковой связи (SATCOM).