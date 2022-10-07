Захарова: секретариат ООН подтвердил ангажированный подход к ситуации вокруг Украины

Официальный представитель МИД РФ отметила, что у генсека ООН Антониу Гутерриша "не может быть никакой самостоятельной позиции, тем более по территориальным вопросам"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Секретариат ООН в очередной раз подтвердил ангажированную и беспринципную позицию в отношении ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с заявлением генсека ООН Антониу Гутерриша, охарактеризовавшего референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях как "аннексию".

"В ходе своего брифинга 5 октября официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик, то есть лицо, говорящее от имени Антониу Гутерриша, как будто попытался оправдаться. Однако, если разобраться, ничего нового и обнадеживающего мы не услышали. В очередной раз подтвердился ангажированный и беспринципный подход секретариата к украинскому сюжету", - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель российского дипведомства заметила, что "у генсекретаря не может быть никакой самостоятельной "позиции", тем более по территориальным вопросам". "Согласно Уставу [ООН], эта должность предполагает осуществление функций главного административного должностного лица ООН. На это мы указали в комментариях постпредства России при ООН и официального представителя МИД", - добавила она.

По словам Захаровой, "опираясь на неконсенсусные решения Генассамблеи [ООН], представители Секретариата забывают о единогласно принятых документах Совета Безопасности". "Таким [документом] в свое время была резолюция СБ 2202, утвердившая комплекс мер по выполнению Минских соглашений. На протяжении семи лет Киев открыто попирал положения этого документа, в частности, Петр Порошенко и Владимир Зеленский не стеснялись публично заявлять о его ничтожности, - напомнила она. - Никакой осуждающей реакции Секретариата ООН мы так и не дождались, из чего делаем вывод, что Секретариат сознательно выборочно применяет решения государств-членов".

"Говоря о необходимости сохранения территориальной целостности Украины и опираясь в этом на положения Устава ООН и Декларации о дружественных отношениях и сотрудничестве между государствами 1970 года, представители Секретариата "забывают" важный момент", - акцентировала внимание Захарова. "В последнем документе четко зафиксировано, что вышеизложенный принцип применяется только к тем государствам, где "правительства представляют без различия расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории". Очевидно, что киевские власти к таковым не относятся, - указала она. - Более того, "каждое государство обязано воздерживаться от каких-либо насильственных действий, лишающих народы <...> их права на самоопределение, свободу и независимость". Думаю, в этом контексте о семилетних обстрелах Донбасса напоминать не стоит".

"В целом никаких "поворотов" в риторике представителей Секретариата ООН нет. Единственное, на что они оказались способны, - чуть "подшлифовать" русофобские заявления самых оголтелых сторонников Киева", - заключила дипломат.