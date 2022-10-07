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РИА Новости

Власти Запорожской области предложили разместить в регионе базу ВМФ России

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Владимир Рогов
Владимир Рогов.
Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

Власти Запорожской области предложили разместить в Бердянске базу российского флота

МОСКВА, 6 октября/ Радио Sputnik. На территории Запорожской области можно развернуть военно-морскую базу России, считает член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

"Военно-морскую базу России можно разместить в Бердянске", – сказал он РИА Новости.

Рогов напомнил, что Азовское море вернуло свой исторический статус, став внутренним морем России.

По его словам, власти области также инициируют передачу в ведение Минобороны РФ военной инфраструктуры, сохранившейся в регионе с советских времен.

В частности, речь может идти о военном аэродроме под Мелитополем, полигонах и военно-морской инфраструктуре в Бердянске.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Запорожская АЭС стала федеральной собственностью России.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
07.10.2022 08:48
В Одессе она будет.
0
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