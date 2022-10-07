ДЭПЛ "Уфа" проходит испытания в морских полигонах Балтийского флота

Спущенная на воду на АО "Адмиралтейские верфи" строящаяся для Тихоокеанского флота ВМФ России большая дизель-электрическая подводная лодка Б-588 "Уфа" (заводской номер 01617) проекта 06363. Санкт-Петербург, 31.03.2022.

ЦАМТО, 6 октября. Корабли Балтийского флота обеспечили погружение на глубину до 190 м в рамках государственных испытаний ДЭПЛ "Уфа" в морских полигонах Балтийского флота.

В ходе погружения экипаж подводной лодки и представители промышленности проверили работу всех систем и механизмов подводной лодки, отработали алгоритмы действий при управлении кораблем на глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.

Погружение подводной лодки обеспечивали боевые корабли и спасательное судно СС-750 Балтийского флота.

В морских полигонах Балтийского флота регулярно проходят испытания новой техники для Военно-морского флота России.

"Уфа" – дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка", предназначенная для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника, сообщает пресс-служба Западного военного округа.