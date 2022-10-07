ВМС НОАК приняли на вооружение третий УДК класса "Тип-075"

ЦАМТО, 6 октября. Судя по сообщениям СМИ, 1 октября состоялась церемония принятия на вооружение ВМС НОАК третьего УДК класса "Тип-075" ("Юшень по классификации НАТО), построенного на верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding.

Как сообщает ресурс www.navalnews.com, на странице в Weibo одного из китайских споттеров размещена фотография УДК класса "Тип-075" с бортовым номером "33" в "парадном облачении" с поднятыми флагами, что с большой долей вероятности говорит о принятии УДК "Аньхой" на вооружение.

Как сообщал ЦАМТО, УДК нового класса ("Юшень по классификации НАТО) предназначены для транспортировки и высадки соединений Корпуса морской пехоты (КМП), размещения авиационных боевых элементов КМП, управления боевыми действиями. Кроме того, судно может использоваться для поддержки гуманитарных и поисково-спасательных операций.

ВМС НОАК официально приступили к разработке УДК "Тип-075" в 2011 году. На начальном этапе в планы ВМС НОАК входила постройка трех разработанных Hudong-Zhonghua Shipbuilding УДК класса "Тип-075". Спуск на воду головного корабля серии, (31) "Хайнань", состоялся на предприятии компании 25 сентября 2019 года. Он вошел в боевой состав ВМС НОАК 23 апреля 2021 года на военно-морской базе в Санье (остров Хайнань).

Строительство второго УДК (32) "Гуанси" началось летом 2019 года. Он был передан ВМС в декабре 2021 года. Постройка третьего корабля, предположительно, началась в октябре 2019 года, спуск на воду состоялся в январе 2021 года.

Пока нет данных о том, сколько всего кораблей класса "Тип-075" намерены приобрести ВМС НОАК. Как предполагается, ВМС НОАК необходимы до восьми УДК для защиты территориальной целостности страны, а также восстановления суверенитета над Тайванем.

Точные характеристики УДК пока не раскрывались. Как предполагается, длина корабля составляет более 235 м, ширина – 36 м, осадка – 8,5 м, водоизмещение – около 36 тыс. тонн. Расчетная скорость – 23 узла, дальность плавания на скорости 15 узлов – около 10 тыс. морских миль. Десантовместимость может составить до 1500 морских пехотинцев, а также более 70 ед. техники. Предполагается, что УДК "Тип-075" сможет нести от 20 до 38 транспортных и ударных вертолетов нескольких типов (Z-8, Z-9, Z-18, Ка-28, Ка-31), возможно, и корабельный вариант нового Z-20. В качестве вооружения планируется использовать ЗРК малой дальности HHQ-10, а также ЗАК H/PJ-11.